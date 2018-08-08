Afrodit yatağı için pazarlık başladı

Kıbrıs Hükümeti, Kıbrıs’ın güneyde tek taraflı ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 12’inci parseldeki Afrodit yatağının gelirlerinin dağıtılması konusunda, yataktan yararlanacak şirketlerle müzakere etmeye başlayacağı belirtildi.

Alithia, “12’nci Parselin Gelirlerine İlişkin Oran Mücadelesi” başlıklı haberinde, Kıbrıs Hükümeti’nin 12’nci parselden faydalanacak şirketlerle, yataktan faydalanma sözleşmesine ilişkin olarak müzakerelere kısa zaman içerisinde başlayacağını yazdı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “Afrodit” yatağının gelirlerinin, şirkteler lehine yüzde 60 - yüzde 40 oranında dağıtılmasını kabul etmediğini yazan gazete, yatağın esas hissedarının yüzde 35 oranıyla Noble Energy, geriye kalan yüzde 65’in ise BG (Shell yan şirketi), Delek Drilling ve Avner Oil’e ait olduğunu anımsattı.

Gazete, “Afrodit” yatağının gelirlerinin, söz konusu sözleşmede Kıbrıs Cumhuriyeti için yüzde 60, şirketler için ise yüzde 40 oranında olduğunu ancak Noble Energy’nin bu oranların ters olması yönünde teklifte bulunduğunu yazdı. Gazete, bu değişikliğin yapılması halinde Rum Yönetimi’nin gelirinin minimum olacağını kaydetti. Gazete, Kıbrıs Hükümeti’nin yüzde 50-50 oranlarını dahi kabul etmediğini de yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Kıbrıs Hükümeti’nin, Noble ile yapacağı müzakerelerin, zaman açısından, Exxon Mobil Şirketi’nin, 10’uncu parselde yılın son üç ayında yapacağı ilk sondaj çalışmalarına denk geleceğine işaret ederek, bu iki olayın birbiriyle doğrudan bağlantılı olmadığını ancak uzun vadede, başka yatakların bulunması açısından önemli olduğu belirtildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Mısır’ın, Afrodit yatağındaki doğal gazın Mısır’daki terminale taşınmasını sağlayacak boru hattının döşenmesi konusunda anlaşma imzalamaya çok yakın olduğunu belirten gazete, 2 ülke arasındaki anlaşman bazı noktaları üzerinde nihai çalışmalar yapıldığını ve sonbaharda bunun imzalanmasının beklendiğini yazdı.

ELLİNAS: “AFRODİT İÇİN ACELE ETMEYELİM”

Enerji konuları danışmanı Charles Ellinas, Politis gazetesine yaptığı açıklamada, devlet olarak, “Afrodit” konsorsiyumuyla mevcut anlaşma temelinde Rum Yönetimi’nin hakkı olduğu gelirleri büyük ölçüde azaltacak yeni bir anlaşma için acele etmemeleri gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Hükümeti’nin, Noble ve “Afrodit” ortaklarıyla müzakerelere başlama niyetini yorumlayan Ellinas, hükümetin müzakerelere girmesinin, doğru ve mantıklı olduğunu çünkü Noble’ın önerisinin hiçbir şekilde kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Exxon Mobil şirketinin, 10’uncu parselde yapacağı sondaj çalışmalarından da söz eden Ellinas, burada büyük bir yatak bulunması halinde, şirketin, Güney Kıbrıs’ta doğal gaz sıvılaştırma terminalini ileriye götürmesinin de büyük olasılık olduğunu belirtti.