Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan ettiği tartışmalı “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde12’nci parselde yer alan Afrodit yatağı için imzalar atıldı.

Alithia gazetesi gelişmeyi “Büyük Adım Atıldı” başlığıyla duyurdu.



Kıbrıslı Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Afrodit yatağında lisans sahibi olan Noble, Delek ve Shell şirketleriyle, 2025 yılında doğal gaz üretiminin başlaması amacıyla revize edilmiş üretim (gelir) paylaşımı sözleşmesine imza koydu.

Afrodit yatağının 2025 yılından itibaren Kıbrıs’a 18 yıl içerisinde 9,3 milyar dolar tahmini gelir getirmesinin beklendiği yazıldı.



Afrodit yatağının 25 yıllık bir dönem için geçerli olacak işletme ruhsatının türünün ilk örneği olduğu ve bunun nihai kalkınma ve üretim planına dayandığı da açıklandı.



İmza törenine ABD, Birleşik Krallık ve İsrail’in Kıbrıs’taki büyükelçileri de katıldı.



Lakkotripis, Kıbrıs yönetiminin sınırların belirlenmesinden, ruhsatlandırma, araştırma ve keşfe, şimdi ise işletme aşamasına geçtiğini belirtti.



Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’nin (AB) doğal gaz üreticisi, aynı zamanda alternatif enerji arzı kaynağı haline geleceğini de ifade eden Lakkotripis, aynı zamanda bölge ülkelerinin,

Avrupa’ya yönelik bir Doğu Akdeniz Doğal Gaz Koridoru meydana getirilmesine ilişkin ortak vizyonunun hayata geçirilmesine ilişkin kararlı bir adım atılmakta olduğunu da dile getirdi.





Lakkotripis açıklamasında “bugünkü gelişmenin Kıbrıs Cumhuriyetinin enerji programında önemli bir dönüm noktası daha teşkil ettiğini düşünüyorum. Bu gelişme, zorluklara rağmen, enerji programımızın planlandığı gibi ilerlediğini kanıtlıyor” ifadesini de kullandı.



Noble Energy Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Keith Elliot da açıklamasında, doğal gazın geliştirilmesi ve ihraç edilmesiyle ilgili olan projeyle alakalı planlamalarının ilerlemesi için, imzaların tamamlanması ve onayların alınmasıyla, önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdiği şeye ulaşılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Şirketlerin kalkınma ve üretim planında, Kıbrıs için tahmini gelirin, en baskın senaryoya göre, 18 yıl için 9,3 milyar dolar olduğunu ve bunun yılda ortalama olarak yaklaşık 500 milyon dolar olduğu belirttildi.

Ortalama bir senaryoya göre ise, brent petrolün ortalama fiyatının, yüzde 2’lik bir artış tahminiyle, 2022 yılında varil başına 70 dolar olarak tahmin edildiğini ortaya koydu.



Alithia gazetesi, Afrodit yatağındaki doğal gaz miktarının 4,1 trilyon ayak küp (tcf) olduğunu da anımsattı.



Afrodit yatağından ilk gelirlerin 2025 yılında elde edilmesinin beklendiğini dile getiren Enerji Bakanı Lakkotripis, üretim sondajı da olacak olan ikinci teyit sondajının ise 18 ay içerisinde gerçekleştirileceğini açıkladı.



Politis gazetesi de gelişmeyi “Brent Petrolün Fiyatının Uluslararası Piyasalarda 2022 Yılında 60 ile 80 Dolar Arasında Dalgalanması Durumunda Afrodit’ten 6 ile 12 Milyar Dolar Arasında Gelir- Üretime Kadar Dört Adım” başlığıyla manşetten verdi.



Fileleftheros gazetesinde haber şu başlıkla yer aldı: “2025 Yılında Doğal Gaz İçin İmzalar Atıldı- Afrodit Günde 800 Milyon Ayak Küp Doğal Gaz Çıkaracak”

