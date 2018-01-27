Afrin'de can kaybı artıyor

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "ÖSO ile birlikte toplam 20 şehidimiz var" dedi.

TSK'dan yapılan son açıklamada "13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuştur" bilgisine yer verilmişti; çatışmalarda hayatını kaybeden Türk askeri sayısı ise 3 olarak kaydedilmişti.

AKP Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde partililer "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratları yaptı. Erdoğan, bunun üzerine "Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum, 'Ne durumdayız, ihtiyaç var mı?' 'Şimdilik henüz yok' dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz" dedi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz' buyuruyor. İşte bu müjdeye ulaşırcasına, bu müjdeye kavuşurcasına benim Mehmedim, Mehmetçik'im Afrin'e yürüyor, İdlib'e yürüyecek Allah'ın izniyle."