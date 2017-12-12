Afrika'ya yumurta!

Karadeniz Kültür Derneği, Afrika Gazetesi önünde , gazetede yayımlanan karikatürle ilgili eylem yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem sonunda bazı kişiler gazete camlarına yumurta attı.

Eylemciler, 'Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin cumhurbaşkanına dil uzatan herkes onursuzdur, şerefsizdir, haindir' ve 'Bilgi cağında icazetsiz olmaz ki' yazılı pankartları taşıdı, KKTC ve TC bayrakları açtı.

Grup daha sonra basın açıklaması yaparak gazete önünden ayrıldı.