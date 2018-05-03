Afrika Sanıklarına şartlı tahliye!

Afrika Gazetesi’nin camlarını kırarak, taşlar savurup, binaya girmeye çalışan sanıklar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek ve Abdülhadi Doğan geçen haftalarda şartlı tahliyeye başvurdu. 2 Mayıs’ta toplanan Şartlı Tahliye Kurulu’nun onayından geçen, 5 sanık dün öğleden sonra cezaevinden tahliye edildi.

Sanıklardan Oktay Güney ise 2 aylık hapis cezasını doldurması nedeniyle geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye olmuştu…

Afrika gazetesi önünde 22 Ocak'ta yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili hızlı şekilde yargılanan sanıklardan 1’i cezasını tamamlayarak tahliye olurken, 5 sanık da şartlı tahliye edildi.

Afrika Gazetesi’nin camlarını kırarak, taşlar savurup, binaya girmeye çalışan sanıklar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek ve Abdülhadi Doğan geçen haftalarda şartlı tahliyeye başvurdu.

2 Mayıs’ta toplanan Şartlı Tahliye Kurulu’nun onayından geçen, 5 sanık dün öğleden sonra cezaevinden tahliye edildi.

Sanıklardan Oktay Güney ise 2 aylık hapis cezasını doldurması nedeniyle geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye oldu.

Hatırlanacağı üzere 21 Şubat’ta Afrika Gazetesi olaylarıyla ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar ‘kanunsuz topluluk’, ‘ayaklanma’, ‘mala zarar verme’, ‘kasti hasar’ ve ‘mülke tecavüz’ davalarından suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Sanıklardan Ümit Taş 4 ay, Ahmet Türkmen 6 ay, Bayram Ak’a 4 ay, Mehmet İpek’e 6 ay, Oktay Güney’e 2 ay, Abdülhadi Doğan’a da 4 ay hapis cezası almıştı.

5 sanık yargılanmalarının üzerinden 2 ay geçer geçmez Şartlı Tahliye Kurulu’ndan yararlanarak şartlı tahliye oldu.

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