Afrika gazetesi için yasal girişim

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili Afrika gazetesinde çıkan karikatür için yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Özgürgün, “Azınlık olan bir grubun Anavatan ile aramızı açmaya dönük bu hareketine karşı gereken yapılacak” dedi.

“KKTC YASALARI ÇERÇEVESİNDE GEREKEN GİRİŞİM SAVCILIĞA YAPILDI”

Başbakan Özgürgün, KKTC yasaları çerçevesinde işlemelerin ivedilikle başlatılması için savcılığa gereken girişimi ve yazışmanın yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Yaptıkları, KKTC ile Anavatan arasını bozmaya çalışmaktır. Bu anlamda biz bu şekilde bir aşağılamanın Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı’na değil, hiç bir devlet adamına yapılmaması gerektiğini net olarak söylüyoruz.

Bunu yapanlar KKTC’de maalesef hiçbir şeyi temsil etmiyor. Hiçbir şekilde kabul ve onay görmüyor, yaptıkları sadece KKTC ile Anavatan Türkiye'nin arasını bozmaya çalışmaktır.”

“KABUL EDİLEMEZ…”

Yasalar çerçevesinde gereken neyse en ciddi şekilde yapılacağını vurgulayan Özgürgün, KKTC’de, KKTC'yi tanıyan ve Büyükelçiliği bulunan Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan bu eylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün şöyle devam etti:

“Bunu yapanlar her ne şekilde olursa olsun, bu devletin yasalarına, kurallarına ve diplomatik ahlaka uygun bir şekilde davranmalıdırlar. Burada elçilik açmış bir ülkenin, ki bu ülke bizim anavatanımızdır kendilerine göre belki olmayabilir ama bu küçük azınlık bile burada elçilik açmış bir ülkenin cumhurbaşkanına bu şekilde aşağılayıcı bir şekilde hareket edemez. Bunun için yasalarımız çerçevesinde gerekeni yaptık, girişimlerimizin de takipçisi olacağız.”