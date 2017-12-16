Afrika Gazetesi 20. yılını kutladı

Afrika Gazetesi’nin yayına başlamasının 20’nci yıldönümü nedeniyle Bedesten’de resepsiyon düzenlendi.

Geceye, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da katıldı.

Afrika Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, etkinlikte yaptığı konuşmada, 17 Eylül 1997’de Avrupa adıyla yayına başladığını gazetenin, 14 Aralık’ta yayınının durdurulmasının ardından 15 Aralık’ta Afrika adıyla yayımlanmaya başlandığını, bunun nedeninin ise yetkili makamların Avrupa isminin herhangi bir şekilde kullanılmasına izin vermemesi olduğunu kaydetti.

Afrika ismini, Afrika kıtasını küçümsemek için değil, zenginlikleri sömürülen bir kıta olmasından esinlenerek bir “protest” isim olarak tercih ettiklerini belirten Levent, Kıbrıs’ın bir Avrupa ülkesi olmasına rağmen kanunlarının farklı olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili gazetelerinde yer alan görselle ilgili tepkilere de değinen Levent, buna benzer bir karikatürün yayımlanmasının herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde cezalandırılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın bu olaydan sonar gazeteyle ilgili açıklamalarını da eleştiren Levent, "Gazete çıktığından beri bizi Türkiye düşmanı olarak göstermeye çalışıyorlar ama öyle değil” dedi.

Afrika gazetesinin 2000’li yıllarda asker ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Levent, bugün ise çok daha tehlikeli bir durumla karşı karşıya bulunduğunu savundu. Levent bugün “din istismarcılığı” yapıldığını ileri sürdü.

Afrika gazetesinin “susmayacağını” belirten Levent, Türkiye’deki hükümetin Kuzey Kıbrıs ile ilgili politikasını eleştirdi ve Kuzey Kıbrıs’taki idarenin Türkiye tarafından yönetildiğini savundu.

Gelişmelerde sessiz kalmayı tercih eden kesimleri de eleştiren Şener Levent, “Aramızdaki birlik beraberliği sağlayamadık” dedi.



Şener Levent, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da İslam İşbirliği Örgütü’nün Kudüs gündemli toplantısına katılması ve “pek çok insanın ölümünden sorumlu tutulan” Sudan lideriyle aynı karede fotoğraf çektirdiği gerekçesiyle kınadı.

Afrika gazetesi yazarlarından şair Faize Özdemirciler ise, Afrika Gazetesi için gecenin anlamının çok büyük olduğunu belirtti.



Çakıcı:"Herkesin saygı duyması gerekiyor"



Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, gecede yaptığı konuşmada Afrika gazetesine destek belirtti ve “Bizim yolculuğumuz birdir” dedi.

Akdağ’ın açıklamasına atıfta bulunan Çakıcı, “Asla ve asla hiç kimse bizim vatandaş, yurttaşlarımızla ilgili söz söyleyemez, hele de bu yurt dışından biriyse asla izin vermeyiz” dedi.

Şener Levent’in söylediklerine katıldığını da belirten Çakıcı, “Gazete eleştiri demek, herkesin saygı duyması gerekiyor” dedi.



Kannavuros:"Şener Levent tüm Kıbrıs için çalışan bir gazeteci"

Güney Kıbrıs’taki Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Andreas Kannavuros ise Şener Levent’in Kıbrıs için her zaman ön saflarda yer alan ve tüm Kıbrıs için çalışan bir gazeteci olduğunu kaydetti.