Afrika davasında tanıklar sorgulandı

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bugün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, sanıklar Levent ve Tabak adına ise avukat Tacan Reynar ve Mine Atlı hazır bulundu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda dün gerçekleşen duruşmada Savcı Ergin Atıcı tanık olarak MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile Hasan Açan, Fatih Ayhan, Özcan Akgöl, Salih İneci’yi dinletti. Tanıkların tümü de karikatürün hakaret içerdiğini ve polise gidip şikâyette bulunduğunu mahkemeye aktarırken savcı Atıcı’nın sorularını yanıtladılar. Savcı Atıcı’nın sorularının ardından Avukat Tacan Reynar, tüm tanıkları sorguladı. Tacan Reynar, konu karikatürün Rum tarafında ve Yunanistan’da da yayınlandığını söyledi. Buray Büsküvütçü, parti olarak şikâyetçi olmak istediğini ancak yasal olarak bunun mümkün olmadığını belirtti. Erdoğan’a oy vermediğini ve Erdoğan’ın politikalarına katılmadığını söyleyen Büsküvütçü, konu resimde TC Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret edildiği için polise şikâyette bulunduğunu beyan etti.

Avukat Tacan Reynar’ın tanıkları sorgulamasının ardından Savcı Ergin Atıcı, davada tanık hazır edebilmek için süre talep etti. Savcılığın süre talebi üzerine Yargıç Cenkay İnan, davayı 22 Kasım’a 13.30’a erteledi.