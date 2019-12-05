Afrika Davası sürüyor

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak yine iki köşe yazısıyla ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıktı. Kamuoyunda karikatür olarak bilinen ve “Yabancı devlet büyüklerine hakaret ve KKTC ile Türkiye’nin arasını açmakla” ilgili yargılanan Levent ve Tabak, beraat etmişti.

Başsavcılık, mahkûmiyet talebiyle istinafa başvurmuştu. Mahkemede, bugün görüşülen iki köşe yazısıyla ilgili dava, 13 Ocak’a ertelendi.

Taraflar, istinafın sonucunun öneminin altını çizdi. Öte yandan istinaf 18 Aralık’ta görüşülecek.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, dava konusu karikatüre müdahaleyi gerekli görmediğini, karikatürün TC Cumhurbaşkanına hakaret içermediğini ve TC ile KKTC arasındaki ilişkiyi bozduğuna dair mahkemede somut bir şahadet olmadığına karar vermişti.

İnan, karikatürün, iğneleyici, alaylı olan görselin hiciv yoluyla ifade şekli olduğuna ve söz konusu karikatürün provaketif olsada iki ülke arasındaki dostluğa zarar vermesinin mümkün olmadığına karar verdiğini açıklamıştı. İnan, iddia makamının davayı ispat edemediğine vurgu yapıp, Şener Levent ve Ali Osman Tabak’ın beraat etmesine karar vermişti.