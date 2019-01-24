Afrika davası ertelendi
Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak karikatür davasıyla ilgili bugün mahkemeye çıktı.
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Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak karikatür davasıyla ilgili bugün mahkemeye çıktı.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda gerçekleşen duruşmada Savcı Aysın Bilgin, son bir tanıkları olacağını ve TC Elçiliği’ne yazı gönderdiklerini belirtti. Bilgin, elçilikten gelecek cevaba göre durumlarının netleşeceğini kaydetti. Avukat Tacan Reynar, davanın ertelenmesine itiraz etmedi.
Huzurunda duruşmanın ardından Yargıç Cenkay İnan, davayı tanıkların dinlenebilmesine devam etmek üzere 7 Şubat 2019’a saat 13.00’e erteledi.
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Etiketler : Afrika gazetesi, dava, Şener Levent, Ali Osman Tabak, tacan reynar, mahkeme
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