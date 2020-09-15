İskele Belediyesi, Covid-19 salgınının önüne geçmek ve halkı bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Covid-19 önlemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda vaka sayılarında yaşanan artışın hemen ardından yeni bir dizi önlemler aldığını belirten İskele Belediyesi, Zabıta Birimi ile etkin bir şekilde faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Zabıta Birimi bugün bu çerçevede İskele ve köylerinde bulunan market, kasap, eczane ve mağazaları kontrol etti.

Bugünkü kontroller sırasında Covid-19 salgınından korunmanın en etkili yöntemleri arasında gösterilen maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralına dikkat çekildiği belirtilen açıklamada, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan afişler de işletmelerin girişlerine asıldı. Afişte kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağına da dikkat çekildi.