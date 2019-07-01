AFAD: "Kimyasal risk yok"

Girne’ye bağlı Taşkent Köyü yakınlarında bu sabah 01.00 sıralarında meydana gelen füze düşmesi olayla ilgili, Türkiye’den gelen AFAD ekibinin bölgede incelemeler yaptığı, herhangi bir kimyasal risk tespit edilmediği açıklandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen AFAD ekibi, bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yapılmış olup herhangi bir kimyasal risk olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Sağlık Bakanlığı: Herhangi bir tehlike bulunmuyor

Sağlık Bakanlığı ise, Taşkent' e düşen, füzenin sağlık açısından yarattığı herhangi bir tehlike bulunmadığına işaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Taşkent' e düşen, Suriye'ye ait S-200 savunma füzesinin sağlık açısından yarattığı herhangi bir tehlike bulunmamaktadır.

Yaşanan bu olayın can kaybına neden olmaması memnuniyet yaratmıştır.

Taşkent Köyü sakinleri ve tüm toplumumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”