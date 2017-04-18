Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in Güzelyurt ekiplerinden Binatlı’da haftasonu oynanan Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında yer almayan Musa Şanlıer ve Aleksandır ile yaşanan sıkıntılar çözülürken, karşılaşma esnasında kulüp başkanı Orsel Neşe ile tartıştığı ileri sürülen Kadir Hakel ise kadro dışı kaldı.

Teknik direktör Gökmen Davutoğlu, Musa Şanlıer ve Aleksandır’ın takımdaki sorunları ile ilgili YENİDÜZEN’e konuşurken, oyuncularla kısa süreli küçük problemler yaşandığını, ancak sorunun giderildiğini aktardı.

“Dünkü idmana çıktılar”

YENİDÜZEN’e konuşan Binatlı teknik direktörü Gökmen Davutoğlu, oyuncuların yaşadığı kısa süreli problemin giderildiğini ve dün yapılan idmanda yer aldığını söyledi. İki oyuncunun da takımda mutlu olduğunu yineleyen Davutoğlu, takım olarak hafta sonu oynanacak olan Küçük Kaymaklı maçına odaklandıklarını sözlerine ekledi.

Kadir kadro dışı kaldı

Üner Berkalp stadı’nda hafta sonu oynanan Binatlı – Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında maç esnasında saha içerisinde mücadele eden Kadir Hakel ile tribünde bulunan başkan Orsel Neşe arasında gerginlik yaşanmıştı. Karşılaşmanın bitmesiyle bu gerginlik Binatlı’nın soyunma odasına da yansımıştı. Sarı yeşilli yönetim tecrübeli oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.