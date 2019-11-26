AF VAR, TEŞVİK YOK!

Dila ŞİMŞEK

Çalışma Affı Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle, primlerini düzgün ödeyen şirketlere ‘teşvik’ verileceğini söyleyen Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, ödemeye ilişkin belirsiz konuştu, “bakacağız” dedi.

Kayıt dışı duruma düşmüş işçilerin kayıt altına alınması için hazırlanan “Çalışma Affı” yasası 21 Kasım’da yürürlüğe girdi.

Ödemelerini düzenli yapan işletmeler ise yine “enayi yerine konuyoruz” diyerek isyan etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Bakan Sucuoğlu, yasa yürürlüğe girmeden önce “Primleri düzenli ödeyenlere de, teşvik ve tebrik olarak mükafat verilecek” şeklinde konuşmuştu.

Ancak yasanın yürürlüğe girmesinden sadece birkaç gün sonra Sucuoğlu, YENİDÜZEN’e konuşarak “Her şey bütçeye bağlı, yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Teşvik yeni yıla kalacak” dedi.

“Yeni yıla kalacak gibi görünüyor”

Sucuoğlu, şöyle konuştu: “Şimdi bütçe görüşmeleri sürüyor. Teşvik primi yeni yıla kalacak gibi görünüyor. Çalışmamız sürüyor ancak henüz bir şey söyleyemem. Bütçeye göre bakacağız, yeni yılı beklememiz gerekecek”

Sucuoğlu, ‘Mükafat’ açıklaması yapmıştı:

“Primleri düzenli ödeyenlere de, teşvik ve tebrik olarak mükafat verilecek”

YENİDÜZEN’in 26 Ekim tarihli haberinde, Bakan Sucuoğlu düzenlenen af yasası ile ödemelerinde zamanında ve düzgünce yapan işverenlere, motivasyon kaybı yaşatmamak için de çalışıldığını belirtmişti. Bir mükafatın da hazırlandığını eklemişti.

Sucuoğlu, ödemelerini düzenli yapan işverenlerin kaygılarını anladığını ve moral bozukluğu yaşamamaları için tebrik ve teşvik anlamında bir mükafat hazırlandığını, bunun af yasası ile birlikte olmak üzere Meclis Genel Kurulu’na sunulacağını açıklamıştı.

“Toplumdaki ‘nasılsa af çıkar’ algısını ve düzenli ödemelerini gerçekleştiren işverenlerin hassasiyeti için, paralel bir tasarı üzerine çalışıyoruz. Primlerini düzgün yatıran işverenleri de mükafatlandıracağız ve bu, af yasası kapsamında birlikte meclise sunulacak” demişti.

Gündemde sıklıkla konuşulan ve eleştirilere maruz kalan af yasası ile ilgili, “Yasanın sıklıkla çıktığı doğrudur. Ancak ülkemizi, diğer ülkelerle kıyaslayamayız. Biz dövizle karşı karşıyayız. İnsanlar 50 Bin borçlanıyor, borç 300 Bin TL’yken diğer güne 400 Bin ile uyanıyor. Bu da küçük ve orta halli işletmeleri çok zor durumda bıraktı” diye konuşmuştu.