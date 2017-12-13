AEK zirveyi korudu

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 15’inci hafta tamamlandı. Lig lideri AEK Larnaka konuk oludğu AEK Larnaka deplasmanını 2-1’lik galibiyetle tamamlayarak liderliğini korudu. Takipçisi Anorthosis konuk ettiği Alki’yi aynı skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Omonia’nın kötü gidişi bu hafta da sürdü. Lefkoşa ekibi konuk ettiği Apollon’a 1-0 mağlup oldu. AEL ile APOEL’in golsüz berabere kalması ile Apollon haftayı üçüncü sırada tamamladı. Nea Salamina’nın Aris’i 2-0 mağlup ettiği haftada, Doxa da deplasmanda Ermis’i 2-1 yendi. Baf ile Ahna mücadelesi ise golsüz sona erdi.

SONUÇLAR

AEL – APOEL: 0 - 0

Omonia – Apollon: 0 - 1

Olympiakos - AEK Larnaka: 1 - 2

Nea Salamina – Aris: 2 - 0

Anorthosis – Alki: 2 - 1

Baf – Ahna: 0 - 0

Ermis – Doxa: 1 - 2