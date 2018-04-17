Adrenalin tavan yaptı

2017-2018 sezonu motokros şampiyonası, ocak ve şubat aylarında yapılan ilk iki yarışın ardından üçüncü ve son yarış Pazar günü Dilekkaya Motokros Pisti’nde yapıldı. Lungo Cafe’nin sponsorluğunu üstlendiği yarış; MX1A, MX1B ve MX2 olmak üzere 3 sınıf üzerinden yapılırken 15 sporcunun mücadele ettiği yarış sonunda birinciler belirlendi.

Güven Sigorta ve Magictouch’ın da katkılarıyla hayata geçirilen yarış sıcak havaya rağmen yoğun seyirci önünde yapıldı. Üç sınıfta ikişer kez piste çıkan yarışmacılar arasında MX1A sınıfında Yunus Özyay birinci, Altan M.Altan ikinci, Mustafa Dersev üçüncü oldu. MX1B sınıfında Faik Enderoğlu ilk sırada yer alırken Mehmet Tan ve Arda Alibaba sırasıyla takip eden isimler oldular. MX2 sınıfında ise Barış Hürkol birinci, Taygun Gökte ikinci ve Mazhar Moda üçüncü oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri organizasyon komitesi tarafından takdim edildi. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) yönetiminin aldığı karar doğrultusunda geride kalan 3 yarış ile 2017-2018 sezonu tamamlandı ve şampiyonlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Senenin sonunda yapılacak 3 yarış ile ise 2018-2019 sezonu başlayacak ve 2019 yılının ilk çeyreğinde yapılacak 3 yarış ile yeni sezon tamamlancak.

MX1A

1. Yunus Özyay (46)

2. Altan M. Altan (850)

3. Mustafa Dersev (500)

Erim Barani (69)

MX1B

1. Faik enderoğlu (461)

2. Mehmet Tan (35)

3. Arda Alibaba (77)

Burak Özer (55)

Sait Işıkcan (88)

Mustafa Özçağlar (25)

MX2

1. Barış Hürkol (27)

2. Taygun Gökte (311)

3. Mazhar Moda (11)

Orhan Bekai (609)

Hasan Sezgin (92)