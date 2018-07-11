'Adnan Hoca' ve destekçilerine gözaltı

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve destekçilerine yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. Emniyet, 5 ilde başlatılan operasyonun 235 kişi hakkında olduğunu bildirdi. Gözaltına alınan Adnan Oktar, operasyonla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Kırgın değilim ama şaşkınım" dedi.

Kamuoyunda yayınladığı videolar ile tartışma konusu olan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 destekçisinin gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada "Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştır" denildi. Emniyet, 235 şüpheliye yönelik operasyon yürütüldüğünü bildirirken Adnan Oktar ve destekçilerine 'cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı' suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Sabah gazetesinde operasyonla ilgili yer alan haberde de "Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi" ifadesi yer aldı.

ADNAN OKTAR: ERDOĞAN VE AK PARTİ'Yİ DESTEKLEDİK, ŞAŞKINIM

Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi desteklediklerini söyleyen Oktar, Cumhuriyet'e operasyon hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operasyon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip Bey'in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi. Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey'in de İçişleri Bakanı'nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım."

Adnan Oktar, bu açıklamayı yaparken yolda olduğunu ve hakkında bir gözaltı kararı olup olmadığını bilmediğini söyledi. Ancak Oktar'ın ilerleyen dakikalarda gözaltına alındığı öğrenildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI'

Evinde arama yapılan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığı iddia ediliyor.

'OKTAR'IN 2 NUMARALI İSMİ KAÇTI'

Adnan Oktar ve destekçilerine yönelik operasyonda 'örgütün 2 numaralı ismi olduğu' iddia edilen Tarkan Yavaş’ın kaçtığı öğrenildi.

Sabah gazetesinde konu hakkında yer alan bilgi şöyle:

"Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi."