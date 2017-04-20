Bir Mahkeme Başkanlığı, Dört Yargıçlık için MÜRACAAT KABULÜ

Yüksek Adliye Kurulu, 17 Nisan Pazartesi tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan duyuru ile 2 Kaza Mahkemesi Başkanlığı, 2 Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı ve 2 Kaza Mahkemesi Yargıçlığı için müracaat kabul edileceğini duyurdu.

Duyuruda, başvuru sahiplerinin, 5 Mayıs 2017 itibarı ile Mahkemeler Yasası’nın 19. Maddesinde öngörülen nitelikleri haiz olması gerektiği belirtildi.

Aranan nitelikleri haiz olup halen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olanların, dilekçelerini bağlı bulundukları Kurum veya Kuruluşlar vasıtasıyla yapmaları gerektiği de belirtildi.

KKTC Adliye Hizmeti’nde yargıç olarak görev ifa edenlerinse müracaatta bulunmalarının gerekmediği de ifade edilirken, müracaatların Yüksek Adliye Kurulu Genel Sekreterliği’nden alınacak formla, en geç 5 Mayıs Cuma günü çalışma saati sonuna kadar, Yüksek Adliye Kurulu Genel Sekreterliği’ne ulaştırılması gerektiği belirtildi.