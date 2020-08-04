"Adli Yıl 4 Ağustos itibariyle açıldı"

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik toplantıda yaptığı açıklamada, bugün 4 Ağustos'ta adli yılın açıldığını ifade etti.

Salgından dolayı bazı işlerin aksadığına değinen Şefik, bu sürede belli günlerde bazı işleyişlerin sürdüğünü ve ertelendiğini anlattı.

Şefik, günümüzde bir rahatlama olduğunu ve 2.dalga olmadan Adlı tatilin kısaltılıp daha erken açıldığını kaydetti.

Çalışma koşullarında değişiklikler...

Vakaların yeniden artış gösterdiğine dikkat çeken Şefik, Yargıçlar da dahil Mahkemelere giren herkesin kayıt altına alındığı, ateşinin ölçüldüğünü ve randevuyla içeri alındığını anlattı.

Bu süreçte Mahkemelerdeki işleyişinde, giriş çıkışlarındaki bazı prosedürlerin de değiştiğini belirten Şefik, sosyal mesafe kuralına büyük önem gösterdiklerini anlattı.

Şefik, "Gaye çalışıp üretmek ama bunu yaparken de kimsenin sağlığını tehlikeye atmamak gerek" dedi.

Fotoğraf: Fehime Alasya