Mahkemelerin 2017 Yılı Faaliyet Raporu ülkedeki acı tabloyu bir kez daha ortaya koydu… Ülkemizde Adli Tıpla ilgili birimin bulunmaması nedeniyle yaşanan sıkıntı mahkeme tutanaklarına bir kez daha yansıdı. 2017 yılında dosyalanan 181 ve bir önceki yıl sonunda askıda bulunan 345 adli ölüm tahkikatı ile birlikte toplam 526 adet adli ölüm tahkikatından 167’si, 2017 yılı içerisinde neticelendirildi. Ancak 359’u askıda kaldı.

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan suç türleri toplumun içinde bulundu acı tabloyu bir kez daha ortaya koydu.

İlginç verilerin ortaya çıktığı 2017 Yılı Mahkeme Raporu’na göre, 16 yaş altındaki suçlu sayısı endişe verici rakamlara ulaşırken, Ağır Ceza Mahkemeleri’nin yoğun şekilde gündemini oluşturan dava sayıları ve çeşitleri de dikkat çekti.

16 yaş altı 93 kişi hakkında dava açıldığı ve tümünün de mahkum edildiği raporlanırken, yıllardır azalmayan uyuşturucu suçları yine ilk sırada yer aldı, ‘hırsızlık’ ve ‘adam öldürme’ suçlarının da ciddi boyuta ulaşması korkutucu bir tablo olarak gözler önüne serildi…

Yıllardır azalmayan uyuşturucu suçları yine ilk sırada yer alırken, ‘hırsızlık’ ve ‘adam öldürme’ suçlarının da ciddi boyutta ulaştığı görüldü.

Yıllardır adli olaylardaki bazı aksamalarda kendisini gösteren Adli Tıp Kurumu’nun eksikliği mahkemelere de yansıdı. Toplam 526 adli ölüm tahkikatından 359’u askıda kaldı.

AĞIR CEZA KABARIK... 2017 yılında Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda bulunan 683 davadan 482’si neticelenirken, 451 dava hakkında ise Başsavcılıkça takipsizlik dosyalandı. 28 dava alt mahkemeye iade edilirken, 122 dava ise 2018 yılına aktarıldı.2017 yılındaki ceza dava sayısı 2016 yılına kıyasla % 51.26 oranında arttı.

Ağır cezada 482 dava neticelendi

Geçtiğimiz yıl Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda görülen 683 davadan 482 dava neticelendi. Başsavcılık ise 451 dava hakkında takipsizlik dosyalarken, bu davalardın 28’ini alt mahkemeye iade etti. Davaların 122’si ise neticelendirilmeyerek 2018 yılına aktarıldı.

2017 yılındaki ceza dava sayısı 2016 yılına kıyasla % 51.26 oranında arttı.

CİNAYET VE CİNSEL TECAVÜZ DAVALARI KORKUTUYOR… Özellikle planlayarak adam öldürme suçundan 3, adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, darp ile tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olma suçlarından toplam 64 dava gündeme geldi. Cinsel suçlarla ilgili 29 dava dikkat çekti

İlk sırada yine uyuşturucu, ‘cinsel tecavüz’ arttı

2017 yılında Ağır Ceza Mahkemeleri huzurundaki davaların başını uyuşturucu suçları çekti. Uyuşturucu madde tasarrufu, satma, kenevir yetiştirme gibi suçların ilk sırada yer aldığı ve 337 davanın olduğu görüldü. Raporda, 107 davayla da soygun yapmak, ev, dükkan açmak, sirkat gibi suçlar da kendini gösterdi.

Özellikle planlayarak adam öldürme suçundan 3 dava Ağır Ceza gündemine geldi.

Ancak en çarpıcı sonuç 61 davayla adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, darp ile tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olma davaları oldu. Cinsel tecavüz suçları da arttı.

Resmi evrak sahtelemek, sahte evrak düzenlemek, sahte banknot tedavüle koymak dava sayıları da dikkat çekti.

16 yaş altı 93 kişi hakkında dava açıldığı ve tümünün de mahkum edildiği raporlanırken, yıllardır azalmayan uyuşturucu suçları yine ilk sırada yer aldı, ‘hırsızlık’ ve ‘adam öldürme’ suçlarının da ciddi boyuta ulaşması korkutucu bir tablo olarak gözler önüne serildi…

Genç ve çocuk suçluların sayısı arttı

Yine rapora yansıyan bir diğer veride 16 yaşından küçük suçlularla ilgiliydi. Bu kategorideki suçlu sayısına bakıldığında 93 kişi hakkında dava açıldı ve hepsi mahkum edildi.

2017 yılında 16 ila 21 yaş arasındaki genç suçlular ile ilgili 80 dava oluştu. Bir önceki yıldan askıda kalanlarla birlikte yıl içerisinde neticelenen 80 davadan 86 genç suçlu çeşitli suçlardan itham edildi. Bu kişilerden 81 erkek, 5 kız suçlu bulundu.

13 kişi adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp, tecavüz gibi suçlardan yargılandı. Diğerleri hakkında ise değişik kararlar üretildi. Soygun ve sirkat gibi suçlardan ise 55 genç hakkında dava açılırken, trafik ve diğer suçlarda da 11 kişi yargılandı.

359 adli ölüm tahkikatı askıda

Ülkemizde Adli Tıpla ilgili birimin bulunmaması nedeniyle yaşanan sıkıntı mahkeme tutanaklarına bir kez daha yansıdı. Verilere bakıldığı zaman bir adli ölüm sonucunda ülkede bir Adli Tıp Uzman’ının müdahale etmede zorluk yaşadığı ortaya çıktı.

2017 yılında dosyalanan 181 ve bir önceki yılsonunda askıda bulunan 345 adli ölüm tahkikatı ile birlikte toplam 526 adet adli ölüm tahkikatından 167’si, 2017 yılı içerisinde neticelendirildi. Ancak 359’u askıda kaldı.

Kaza Mahkemelerindeki davalarda arttı

Kaza Mahkemelerinde 2016’da dosyalanan 28 bin 122 ceza davasına karşılık 2017 yılında bu sayı 42 bin 538’e yükseldi.

2017’de dosyalanan ceza davaları sayısında 2016’ya kıyasla 14 bin 4416 artış oldu.

Yine 2017 yılı içerisinde kaza mahkemelerindeki ceza davalarının durumuna bakıldığında 1 Ocak 2017’de askıda bulunan 9 bin 245, 2017’de dosya edilen 42 bin 538, 2017’de neticelenen 36 bin 178 ve 15 bin 605 dava 1 Ocak 2018’de askıda bulunuyordu.

Son beş yıl içerisinde ise Kaza Mahkemelerinde dosya edilen ceza davalarının durumu ve dava çeşitleri ise rapora şöyle yansıdı: