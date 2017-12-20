ADLİ TIP RAPORU OLAYI ÇÖZECEK!

Geçirdiği operasyon sonrası fenalaşarak kasım ayında hayatını kaybeden ve ailesinin ölümle ilgili şüpheleri arasında toprağa verilen, ülkenin tanınmış diş doktorlarından Öner Özerdem’in eşi Zehra Paralik Özerdem'in mezarı önceki gün açıldı. Aile yargı sürecindeki hukuksal gerekçe için otopsi yaptırdığını açıkladı. Doku örneklerinin ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini belirten Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, herhangi bir kusur olup olmadığına dair rapor isteyeceklerini kaydetti. Zehra Paralik Özerdem'in eşi Doktor Öner Özerdem “Hukuksal süreci başlatma aşamasındayız. Bu çabalarımız ülke insanının sağlığı ve geleceği içindir” Zehra Paralik Özerdem'in oğlu Yusuf Özerdem “Hukuk sürecinin zorunluluğundan dolayı bunu yaptırdık”

Fehime ALASYA

ERCP safra ve pankreas görüntüleme operasyonu sonrasında fenalaşarak komaya giren ve çok kısa sürede hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem'in mezarı, otopsi raporu için önceki gün açıldı.

Özerdem ailesi ‘yasal zorunluluk’ olduğu için otopsi yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, tüm bunların yargı sürecini başlatmak için yapılan çalışmalar olduğunu ifade etti.

Hukuk sürecinin başlaması için buna mecburduk” diyen aile, yargı süreci için düğmeye bastı.

Zehra Paralik Özerdem'in oğlu Yusuf Özerdem ve eşi Doktor Öner Özerdem, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada yargı süreci için gerekli girişimlerin yapılmakta olduğunu ifade etti.

Doku örneklerinin ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini belirten Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz ise herhangi bir kusur olup olmadığına dair rapor isteyeceklerini kaydetti.

Mağusa’da Tıp Merkezi’nde ilk ameliyatı Dr. Mustafa Kalfaoğlu tarafından yapılan, daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen, buradaki ameliyat ve yoğun bakım süreci sonrası da adanın güneyine götürülen Zehra Paralik Özerdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Özerdem ailesi, Zehra Paralik Özerdem’in defnedilmesinin ardından yaşananları YENİDÜZEN’e değerlendirmiş, detaylı bir araştırmanın ardından örnek teşkil etmesi maksadıyla, konuyu yargıya taşımaya hazırlandığını anlatarak, “Doktor ihmali” ve “Sağlık sektöründeki sistemsizliği” işaret ederek isyan etmişti.

“Olayın içerisine giren, kurum, kuruluş, şahıslar, kim varsa hepsi sorgulanacak, yargılanacaktır…”

Hukuksal süreci başlatmak için girişimlerde bulunduklarını anlatan Doktor Öner Özerdem, otopsinin de bunun bir parçası olduğunu kaydetti.

Özerdem, tüm bu girişimleri kamuoyu yararına başlattıklarının altını çizerek, ülke insanının sağlığı ve geleceği için olduğunu belirtti.

Özerdem, “Olayın içerisine giren, kurum, kuruluş, şahıslar, kim varsa hepsi sorgulanacak, yargılanacaktır… Bu genel bir kavramdır, bu olayın içerisinde sorumlular, suçlular kimlerse cezası olacaktır, adalet böylece aranacaktır” dedi.

“Hukuk sürecini başlattık, sorumlu her kim veya kimseler ise yargılanacaktır”

Zehra Paralik Özerdem'in oğlu Yusuf Özerdem davanın açılması ve hukuk sürecinin başlaması için ‘zorunluluktan’ dolayı otopsi yaptırdıklarını anlattı.

Ne zaman dava açılacağının henüz belirlenmediğini kaydeden Yusuf Özerdem, bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Amaçlarının halkı bilinçlendirmek olduğuna değinen Özerdem, “Hukuk sürecini başlattık, sorumlu her kim veya kimseler ise yargılanacaktır” dedi.

Doku örnekleri ileri tetkik için İstanbul’a gönderiliyor

Doku örneklerinin ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini belirten Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, herhangi bir kusur olup olmadığına dair rapor isteyeceklerini kaydetti.

Deniz, “Doku örneklerini aldık, ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderiyoruz, herhangi bir kusur olup olmadığına dair rapor isteyeceğiz.

Sonuçların elimize ulaşması üç aydan altı aya kadar gibi bir süre alabilir. Bu İstanbul’daki yoğunluğa bağlı fakat yakın zamanda cevap alırız diye tahmin ediyorum” dedi.

“Kısa sürede işlem tamamlandı”

LTB Mezarlık Sorumlusu Hasan Aybar, otopsinin birkaç saat gibi kısa bir sürede hızlıca yapıldığını ve Özerdem’in aynı gün içerisinde usulüne uygun yeniden defnedildiğini belirtti. Aybar,

“Kıbrıs’ın güneyinde tedavi gördüğü hastanede öldüğünü bildirmelerinin ardından cenazeyi 29’unda teslim alıp, Lefkoşa Devlet Hastanesi Morguna teslim ettik, 30’unda da alıp defin işlemini gerçekleştirdik. 18 Aralık’ta ise Adli Şube’nin talebiyle, mahkeme kararı doğrultusunda otopsi yapılması için mezarı açtık. Cenazeyi polise teslim ettik, otopsi birkaç saat içerisinde tamamlandı, ardından cenazeyi tekrar teslim alıp aile ve avukat nezdinde defnini gerçekleştirdik. Kısa sürede işlem tamamlandı.

Adli Tıp Uzamanı ve Devlet Hastanesi’nin konuyla ilgili bilgisi ve hazırlığı vardı, vakit kaybetmeden hızlıca işlem tamamlandı ve usulüne uygun olarak defni gerçekleştirildi” dedi.

Neler yaşanmıştı?

ERCP safra ve pankreas görüntüleme operasyonu sonrasında fenalaşarak kısa sürede hayatını kaybeden Özerdem’in ailesi, “Doktor ihmali” ve “Sağlık sektöründeki sistemsizliği” işaret ederek isyan etmişti...

Zehra Paralik Özerdem'in eşi Diş Doktoru Öner Özerdem, kendisinin de yıllardır sağlık sektöründe mücadele verdiğini fakat 40 yılda hiçbir ilerlemenin yaşanmadığının altını çizmiş, eşini kaybetmesindeki temel nedenin “Sağlıktaki sistemsizlik” olduğu düşüncesini belirtmişti.

Oğlu Yusuf Özerdem ise ameliyat sırasında oluşan komplikasyon sonucunda annesine “hiçbir müdahale yapılmadığını” ileri sürerek, 36 saat boyunca sürecin geciktirildiği ve hiçbir müdahale yapılmadan annesinin bekletildiğine dair ellerinde rapor olduğunu savunmuştu.

Doktor ihmali iddiasını ortaya koyan Yusuf Özerdem, detaylı araştırmaların ardından, örnek teşkil etmesi ve gelecek nesillerin de aynı acıları yaşamaması için yasal sürecin başlatılacağını belirtmişti.

Zehra Paralik Özerdem ' in oğlu Yusuf Özerdem:

“Hukuk sürecinin zorunluluğundan dolayı bunu yaptırdık”

“Annemi kaybettikten sonra, eğer hukuk sürecine girilecekse bunu ilk başta yapmamız gerekiyordu. Hatta şüpheli ölüme girdiğinden dolayı polis otopsiyi zorunlu olarak istiyormuş ama annemin ölümü Rum tarafında gerçekleştiği ve direk aktarıldığı için polisle bire bir irtibatımız olmadı.

Annemi defnetmeden önce bize otopsi isteyip istemediğimizi sorduklarında duygusal davranarak istemediğimizi söyledik ve yaptırmadık.

Ardından hukuksal süreç için ilk olarak polise başvurmamız gerekti, polis de otopsinin zorunlu olduğunu ve ileriki aşamada sorun yaşanacağını söyledi. Hukuk sürecinin zorunluluğundan dolayı bunu yaptırdık.

Tüm bu aşamalarla babam ilgilendi.

Henüz davamız açılmadı, hukuk sürecinin başlaması için çeşitli girişimlerde bulunduk, çalışmalarımız var…

Otopsi yapılması hukuk sürecinin bir parçasıdır. Avukatlarımız ile görüşüyoruz, dava açılacak fakat henüz tarih belirlenmedi, çalışmalar sürüyor.

Hukuk sürecini başlattık, sorumlu her kim veya kimseler ise yargılanacaktır.

Esas amacımız halkın bilinçlenmesi, bilinçsizce yapılan komplikasyonların ihmallerini yapmamaları, yanlış doktorlarla, yanlış yerlerde çalışmamaları, herkesin daha fazla sorgulayarak bir operasyona girmesini istediğimiz için bunu yapıyoruz…”

Zehra Paralik Özerdem ' in eşi Doktor Öner Özerdem:

“Hukuksal süreci başlatma aşamasındayız. Bu çabalarımız ülke insanının sağlığı ve geleceği içindir”

“Hukuksal süreci başlatma aşamasındayız, bu yönde çeşitli girişimlerimiz oldu, hukuksal gerekçe için de otopsi yapmamız şarttı, o yüzden yaptırdık…

Biz bu işlemi kamuoyu yararına başlattık ve yürüteceğiz…

Bu çabalarımız ülke insanının sağlığı ve geleceği içindir. Biz kamuoyu yararına bu girişimleri başlattık ve bu sürece girdik. Biz kaybedeceğimizi kaybettik, çabalarımız bu yüzdendir…

Olayın içerisine giren, kurum, kuruluş, şahıslar, kim varsa hepsi sorgulanacak, yargılanacaktır… Bu genel bir kavramdır, bu olayın içerisinde sorumlular, suçlular kimlerse cezası olacaktır, adalet böylece aranacaktır.

Yargı sürecini başlatma aşamasındayız, bu girişimlerimiz de yargı sürecindeki belgeleri tamamlama çalışmasıdır.”