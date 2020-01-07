'Adli' tıkanma

Adli olaylar arttı, Adli Tıp Birimi yetersiz kaldı. Şüpheli ölümlerde yazışmaların tamamlanarak emarelerin Türkiye’ye gönderilmesi 3 aylık bir süre alıyor. Raporların Türkiye’den gelmesi ise 9 ayı buluyor. Süreç uzuyor, olaylar aydınlanamıyor…

Devrim DEMİR

Adli olaylar arttıkça, Adli Tıp Birimi de yetersiz kalmakta. Devlet Laboratuarı yandıktan sonra, ‘alkol’ ve ‘uyuşturucu’ dışında şüpheli ölümlere ilişkin hiçbir analiz ve tespit yapılamıyor. 2016 yılı Aralık ayından bu yana otopsi de belirlenemeyen ölümlerin araştırılması için Türkiye’den yardım alınıyor.

Toksikoloji tetkikleri, DNA ve bazen patolojide ileri tetkik gerektiği zaman emareler Türkiye’ye gönderiliyor. Emarelerin ve yazışmaların tamamlanarak Türkiye’ye gönderilmesi 3 aylık bir süre alırken, bekleme zamanı 9 aya yayılıyor.

Ülkede yapılamayan tetkiklerin Türkiye’ye gönderilmesi adli süreci de etkilemekte.

Son yıllarda ülkede artış gösteren kriminal olaylar da dikkate alındığında, ölüm sebepleri henüz netleşmeyen bir raporun yanı sıra 2 yılı geçen dosyanın da henüz kapanmadığı öğrenildi.

Devlet Laboratuvarı yandıktan sonra ‘alkol’ ve ‘uyuşturucu’ dışında şüpheli ölümlere ilişkin hiçbir analiz ve tespit yapılamıyor. 2016 yılı Aralık ayından bu yana otopside belirlenemeyen ölümlerin araştırılması için Türkiye’den yardım alınıyor.

‘Alkol’ ve ‘uyuşturucu’ dışında hiçbir analiz yapılmıyor

Ülkede yapılamayan ölüm tetkikleri, Kasım ayında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun beklenmedik ölümü ile yeniden gündeme geldi.

Emareler Türkiye’ye Aralık ayında gönderilirken, sonuçların üç ay içinde geleceği ifade edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Devlet Laboratuarı Müdürü Doğuş Elmas ise 22 Aralık 2016 tarihinde yanan Devlet Laboratuarında ‘alkol’ ve ‘uyuşturucu’ dışında hiçbir analizin yapılamadığını kaydetti.

CİHAZ VAR, KULLANILAMIYOR… YENİDÜZEN’e konuşan Devlet Laboratuvarı Müdürü Doğuş Elmas, 3 ay önce işlemlerin yapılabilmesi için bir cihaz alındığını ancak eksik kimyasallar olduğu gerekçesi ile maddi sebeplerden ötürü cihazın kullanılamadığını belirtti.

Cihaz var… İşlem yapılamıyor…

Devlet Laboratuarı Müdürü Doğuş Elmas, 2016 yılında çıkan yangın nedeniyle şüpheli ölümlerde hiçbir işlemin Laboratuar’da yapılamadığını kaydetti.

Yaklaşık 3 ay önce işlemlerin yapılabilmesi için bir cihaz alındığını ancak eksik kimyasallar olduğu gerekçesi ile maddi sebeplerden ötürü cihazın kullanılamadığını belirtti.

Bekleyen raporlar

Çalık’ın ölümünün üzerinden 7 ay geçti

Cezaevindeki ölüm aydınlanamadı

Ülkede yapılamayan ölüm tetkikleri nedeniyle Türkiye’ye gönderilen birçok dosya içinde bekleyen isimlerden biri de Mayıs ayında tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mithat Can Çalık.

Can’ın ani ölümünün ardından gerçekleşen otopside kesin ölüm nedeni belirlenememişti. Mithat Can Çalık’ın ölümü üzerinden 7 ay geçmesine rağmen gelmeyen rapor yüzünden kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Sarıkılıç Karakol’da ölü olarak bulunmuştu

2018 yılı Eylül ayında tutuklu bulunduğu Boğaz Karakolunda ölü olarak bulunan soygun zanlısı Ahmet Sarıkılıç’ın ölüm nedeni hala aydınlanmadı. Sarıkılıç’ın ailesi ölümde şüphe olduğunu iddia ederek, soruşturma talep etmişti. Ahmet Sarıkılıç’ın ölüm raporu henüz gelmedi.

Rüstemoğlu ailesi 41 gündür bekliyor…

Kasım ayında hastaneden taburcu edildikten sonra evinde yaşamını yitiren 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümünün üzerinden 41 gün geçti. Aile çocuklarının ölümün doktor ‘ihmali’ olduğunu öne sürmüş, yapılan otopside Rüstemoğlu’nun ölüm nedeni belirlenememişti.

Atlas’ın ölüm sebebinin belirlenmesi için emarelerin geçtiğimiz hafta gönderildiği öne sürüldü.

Atlas’ın ölüm nedeninde ‘ihmal’ iddiası 41 gün geçmesine rağmen henüz açıklanmadı.

Aydınlanması gereken 30 dosya bekliyor…

‘Şüpheli ölüm’, ‘ihmal iddiası’ olduğu bulunan özellikle 30 dosya henüz aydınlanmadı.

Şüpheli görülen ve ölümlerinde ‘ihmal’ iddiası olduğu gerekçesi ile aileler tarafından ileri soruşturma isteyen birçok dosyanın raporları halen Türkiye’den gelmedi.

Bu ölümlerin bazıları şu şekilde:

2018 yılı

Erdinç Aksoylu: Ağustos ayında beklenmedik bir şekilde öldü, otopsi raporu bekleniyor.

Sami Ulu: Temmuz ayında ‘ihmal’ şüphesi olduğu için ileri soruşturma istendi. Otopsi sonucu henüz gelmedi.

Çağatay Öztekin: Şubat ayında öldü, ileri soruşturma istendi. Otopsi raporu henüz gelmedi.

Hüsnü Deniz: Mayıs ayında öldü, ileri soruşturma istendi. Otopsi raporu henüz gelmedi.

Ahmet Sarıkılıç: Eylül ayında tutuklu olarak bulunduğu karakolda ölü olarak bulundu. Kayıtlara ‘intihar’ olarak geçen ölümün ardından aile ileri soruşturma istedi, raporlar henüz gelmedi.

2019 yılı

Mithat Can Çalık: Mayıs ayında tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevinde ölü olarak bulundu. Aile soruşturma istedi, ölüm nedeni hala belirlenemedi.

İsimsiz bebek: Temmuz ayında Lefkoşa Hastanesinde dünyaya gelen ve 15 gün sonra yaşamını kaybeden isimsiz kız bebeğe yapılan otopside alınan doku örnekleri Türkiye’ye gönderilmişti. Aile gelecek olan raporu bekliyor.

İbrahim Khaleel Bello: Girne’de Ekim ayında bir inşaat içinde ölü olarak bulunan 25 yaşındaki İbrahim Khaleel Bello’nun ölümü de şüpheli olarak kayıtlara geçti. Polis, Bello’nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Türkiye’den gelecek olan raporu bekliyor.