Adlarından söz ettirdiler

Hüseyin KIRAL

KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya’nın girişimleri sonucu bir yıl aradan sonra Lefkoşa Beach Volley Arena’da yeniden organize edilen Türkiye Pro Beach Tour Lefkoşa Zafer Kupası etabına ülkemiz voleybolcuları damga vurdu. Turnuva erkeklerde on bir, kadınlarda ise yedi takımın katılımı ile gerçekleşirken, kadınlarda Buğra Eryıldız’ın Bursalı partneri Selin Yurtsever ile birlikte, yine sporcularımızdan Merve Çelebi’yi, Ankaralı partneri Esra Betül Çetin’le finalde karşı karşıya gelmesi ülke voleybolu adına sevindirici oldu. Öte yandan erkeklerde Kemal Şah/Ali Osman Nurettin ikilisi yarı finalde Umut /Osman çiftini eleyerek finale çıkması da turnuvaya ayrı bir önem kattı. Çok sayıda seyirci önünde oynanan Türkiye Pro Beach Tour Lefkoşa etabının final bölümlerinde Kemal Şah/ Ali Osman Nurettin çifti ikinci olarak kürsüde yer alırken, yarı finalde elenen Umut/Osman ikilisi üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı. Kadınlarda ise Buğra Eryıldız/Selin Yurtsever birinci, Merve Çelebi/Esra Betül Çetin ikilisi ise ikinci olarak kürsüye çıkarken, toplamda altı sporcumuz kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Eryıldız: “Kendi evimde şampiyon olmak benim için çok anlamlı”

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun organizasyonu olan ve Türkiye’de birçok bölgede oynanan Pro Beach Tour Plaj Voleybolu turnuvasında genel klasmanda kadınlar kategorisinde şampiyonluğu yine sporcularımızdan Merve Çelebi ile Ankaralı partneri Esra Betül Çetin’e kaptıran ancak geçtiğimiz hafta içi Lefkoşa’da düzenlenen turnuvada şampiyonluğu Bursalı partneri Selin Yurtsever ile birlikte kazanan Buğra Eryıldız, “Kendi evimde şampiyon olmak benim için çok anlamlıdır” dedi. Eryıldız, organizasyonla ilgili olarak “Çok guzel bir organizasyon oldu, ayrıca uzun zamandan sonra seyirci sayısı fazlaydı. Çok güzel ve kaliteli maçlar oynandı. Final maçlarının canlı verilmesi de turnuvanın güzelliğini ve önemini daha da arttırdı. Kendi evimde şampiyon olmanın anlamı ve önemi benim için daha büyük. TC ve KKTC federasyonlarına ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Çelebi: “Kaybetmekte, kazanmak kadar anlamlı”

Türkiye Pro Beach Tour Plaj Voleybolu şampiyonasında genel klasmanda partneri Esra Betül Çelik ile birlikte Türkiye şampiyonu olan Merve Çelebi, “Böylesi önemli bir organizasyonda final oynamak bizim için önemliydi. Ancak bu gibi karşılaşmalar iki neticeli karşılaşmalar ya kazanacaksınız, ya kaybedeceksiniz. Biz kaybeden taraf olduk, ancak kaybetmekte, kazanmak kadar anlamlıdır benim için” dedi. Merve Çelebi bir de partneri Esra Betül çetin için “Sonuç ne olursa olsun bendeki yeri asla değişmeyecek ve her oynadığımızda ayrı bir keyfim aldığım, eğlendiğim, mutlu olduğum ve benim için hayatımda çok önemli bir yeri olan kardeşime teşekkür ederim” dedi.

Şah: “Uzun bir aradan sonra kumda olmak güzel”

Ülkemizin son zamanlarda yetiştirdiği önemli voleybolcularından Kemal Şah, “Uzun bir aradan sonra, yeniden kumda olmanın mutluluğunu yaşıyorum” açıklamasını yaptı. KKTC Voleybol Federasyonu ile Türkiye Voleybol Federasyonu’nun bir yıl aradan sonra Pro Beach Tour organizasyonunu yeniden Lefkoşa’ya taşımalarının çok güzel bir olay olduğuna dikkat çeken Kemal Şah, “Türkiye’nin çok değerli voleybolcuları ile mücadele etmek, kendimizi geliştirmek adına çok önemli bir olgudur” dedi. Böylesi önemli bir organizasyonda asker olan partneri Ali Osman Nurettin ile finale çıkma başarısı gösterdikleri için kendilerini çok şanslı saydıklarını, ancak bunun bir başlangıç olduğuna dikkat çeken Şah, “Asıl şimdi daha çok çalışacağız” dedi.