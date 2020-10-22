'Adım skandala karışırsa istifa ederim'

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, El Cezire televizyonunun Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki “Altın Pasaport” skandalına ilişkin ifşalarına, kendisinin de adının geçtiği bir yenisini ekleyeceği yönünde iddialar üzerine açıklamada bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Anastasiadis’in dün “Sigma” televizyon kanalında yer alan bir programa katılarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesini öngören “Altın Pasaport” programına ilişkin El Cezire televizyonunun açığa çıkardığı skandal ve diğer bazı konularda açıklamada bulunduğunu yazdılar.



Habere göre Anastasiadis, El Cezire’nin kendisinin de adının karıştığı yeni ifşalarda bulunması durumunda sorumluluk üstleneceğini ve görevinden istifa edeceğini belirtirken, skandala kendisinin de karıştığı iddialarında bulunan muhalefetin ise “yanlış izlenim yarattığı” iddiasında bulundu.



Damadının şirketi ile eskiden kendisine ait olan ancak şu anda yüzde 50’si kızlarının olan avukatlık şirketine dair iddiaları da reddeden Anastasiadis, kendisi ve ailesini bu skandala dahil etme çabalarının onursuzca olduğunu ifade etti.



Açıklamasında Kıbrıs sorununa da değinen Anastasiadis, “iki aşamanın olduğunu” söyledi.

Anastasiadis, “ilk aşamanın, müzakerelerin gündemini, yani temelini ele alacak olan gayrı resmi görüşme, ikinci aşamanın ise sürecin özüne ilişkin müzakereler olduğunu” ifade etti.

Gayrı resmi görüşmede Türkiye’nin “yasadışı eylemlerini sonlandırmasının doğru ve daha iyi bir davranış olacağını” öne süren Anastasiadis, “müzakerelere gideceğimde tehdit altındayken gitmediğini hissetmem gerekir” şeklinde konuştu.

AKEL, DİKO VE ÇEVRECİLERDEN ANASTASİADİS’E ELEŞTİRİ

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL, DİKO ve Çevrecilerin Anastasiadis’in açıklamalarına sert tepki gösterdiklerini yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dünkü açıklamasında, Anastasiadis’in, “Yatırımların tıraşlanması yasasının kabul etmesinden sadece birkaç gün önce dünürlerinin yurt dışında birkaç milyon göndermiş olmasının, Kıbrıs’ın güneyinde yatırım yapmak için gelen bir Rus işadamının Anastasiadis ve akrabalarına ait olan arazilerle ilgilenmesinin, damadından daire satın alması ve DİSİ’nin etkinliklerine sponsor olmasının ardından pasaport almasının ve ailesiyle birlikte Seyşeller’e gidecekken Suudi Arap arkadaşının da aynı yerde tatil yapacak olmasından ötürü aynı uçakta gitmelerinin hep rastlantı mı olduğu?” sorusunu dile getirdi.



DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, El Cezire skandalının kendi hükümetinde patlak vermesinden ötürü Anastasiadis’in daha tevazu göstermesini beklediklerini belirtirken skandalın yaklaşık bir yıl önce Anastasiadis’in adını taşıyan avukatlık bürosuyla gündeme geldiğini hatırlattı.

Papadopulos, Sayıştay’ın tüm dosyaları kontrol etmesini engelleyenin Anastasiadis olduğunu iddia ederek, bu skandala ilişkin gerçek bir soruşturmanın yapıldığına ikna olmadıkları sürece devletin hiçbir bütçesine onay vermeyeceklerini vurguladı.

Çevreciler Hareketi’nin açıklamasında ise, yatırım programında mevcut tüm ciddi sorunların hükümetin bilgisi dahilinde olduğu belirtilerek, hükümetin Sayıştaylığın araştırmasına engel olma çabasının ise soru işaretleri doğurduğu vurgulandı.