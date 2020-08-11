Adı istismara karışan ‘öğretmen’ durduruldu

Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) ‘cinsel istismar iddiasıyla’ hakkında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan öğretmen hakkındaki duruşma Cuma günü tamamlandı. Ülkede infiale neden olan olayın ardından açığa alınan öğretmen ‘Öğretmenler Yasası’na göre görevinden atıldı.

Gültekin: “Duruşma bitti ilgili yerlere yazı gönderildi”

Kamu Hizmet Komisyonu Genel Sekreteri Metin Gültekin, YENİDÜZEN’e konuştu, konuyla ilgili bilgi verdi. Gültekin, LTL’de ismi olaya karışan öğretmen hakkındaki duruşmanın Cuma günü bittiğini, ‘Öğretmenlik Yasası’ uyarınca hem öğretmenlik hem de kamu görevinden atıldığını söyledi. Gültekin, “Duruşma Cuma günü tamamlandı. 10 Ağustos itibarı ile ilgili yerlere yazılar ulaştırılarak görevinden atıldığı bildirildi” dedi.