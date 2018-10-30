CTP eski milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Sonay Adem dün sabah yaşama gözlerini yumdu.

Adem’in hayatını kaybetmesinin ardından YENİDÜZEN’e konuşan yakın çalışma arkadaşları üzüntülerini dile getirdi.

Eski Başbakan ve milletvekillerinden Ferdi Sabit Soyer:

“Kimseye boyun eğmedi, onuru ile yaşadı…”

Eski Başbakan ve milletvekillerinden Ferdi Sabit Soyer, “Sonay Adem, bütün varlığıyla insana, emeğe, barışa ve demokrasiye inanan, tüm ruhu ve enerjisiyle mücadeleye insan merkezli katkı koyan bir kişiydi” dedi.

Soyer, Adem’in son ana kadar tutkularından ödün vermediğini, kimseye boyun eğmeyerek, onuru ile yaşadığını söyledi.

“Sonay, yalnız faşizme ve riyaya karşı başını dik tuttu” diyen Soyer, O’nu kalbinde hep yaşatacağını belirtti.





CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Hem yoldaşımı hem de kardeşim kadar değer verdiğim kişiyi kaybettim”

Adem’in ardından konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, çok büyük üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

“Hem yoldaşımı hem de kardeşim kadar değer verdiğim kişiyi kaybettim” diyen Sorakın, Adem’in CTP ve sendika içinde verdiği mücadelenin unutulmaz olduğunu söyledi.

Sorakın, Adem’in mücadelesi sayesinde hem CTP, hem de Kıbrıs Türk halkına ciddi katkıları olduğunu ifade ederek, “Sağlam bir vatansever ve yoldaştı. Kıbrıs Türk adına ciddi bir kayıp olduğunu düşünüyorum.” dedi.



Dev-İş eski Genel Başkanı Mehmet Seyis:

“Barış, demokrasi ve emek mücadelesi veren bir yoldaşımdı”

Dev-İş eski Genel Başkanı Mehmet Seyis de Sonay Adem’in barış, demokrasi ve emek mücadelesi veren bir yoldaşı olduğunu söyledi, kaybından dolayı çok büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Seyis, “Benim içim parti arkadaşının ötesinde, yoldaştı. Çok uzun yıllar birlikte mücadele ettik” diyerek, “Zaman oldu, ailemizden fazla birbirimizi gördük. Boşluğu doldurulamayacak bir kişiyi kaybettim, üzgünüm…” şeklinde konuştu.

Eski Milletvekili Ali Gulle:

“Sonay’ı kaybetmek, içimde büyük bir acı olarak kalacak”

Yakın arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan eski milletvekili Ali Gulle, “Sonay’ı kaybetmek, içimde büyük bir acı olarak kalacak” dedi.

Gulle, Sonay Adem ile 1976 yılında tanıştıklarını, o günden beridir de hiç ayrılmadıklarını anlattı.

Adem ile nasıl tanıştıklarını da aktaran Gulle, şöyle konuştu: “1976 seçimlerinde, askerdim ve oy kullanmaya gitmiştim. Sandığa gittiğimde dışarda bir grup genç arkadaş görmüştüm. Bir tanesi Sonay’dı. Orada UBP milletvekilleriyle başa baş tartışıyordu. Askerden çıktıktan sonra tanıştık. Ölümüne kadar da hiç ayrılmadık. Böyle bir geçmişimiz var”

Gulle, Sonay Adem’in; emeğe ve insana değer veren bir kişi olduğunu ifade ederek, “Emek, demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyen yurtsever bir arkadaştı. Halkla bütünleşmiş bir arkadaşımdı” dedi.