Adem Kaner ambarında yangın

Adem Kaner Şirketler Grubu'nun Lefkoşa Bedrettin Caddesi üzerinde bulunan ambarında bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında ambar içerisinde bulunan 500 adet havlu, eski eşyalar ve ahşaplar zarar gördü.

Polis yangınla ilgili şu bilgiyi paylaştı; 24.11.2018 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Adem Kaner Şirketler Grubuna ait ambar içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ambar içerisinde bulunan yaklaşık 500 adet havlu, eski kullanılmayan eşyalar ile ahşaplar yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir