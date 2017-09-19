Addo G.Gücü için geliyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü, geçtiğimiz yıl takımda forma giyen Daniel Addo’yu yeniden adaya getiriyor. Yeşil beyazlıların bir süredir antrenmanlarında denediği Moris Sylla, yaşadığı ciddi diz sakatlığı sebebi ile Gençlik Gücü, Ganalı oyuncu Addo’yu getirmeyi planladı. Addo’nun bugün adaya gelerek G.Gücü’ne dahil olması bekleniyor.