Adaylık başvuruları 4 Eylül'de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuru gününün 4 Eylül Cuma olduğunu hatırlattı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 11 numaralı duyurusunda, başvuracak adaylar için gerekli belgeleri de açıkladı.

Adaylar 4 Eylül Cuma günü televizyon ve radyoda akşam haber bülteninde geçici olarak ilan edilecekler.

YSK duyurusuna göre, 11 Ekim’de yapılacak seçim için yapılacak başvuruların, adayın Anayasa ve Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarına, partiden aday olmayı kabul ettiklerini ve başka partiden aday olmayı kabul etmediklerine ilişkin beyanlarıyla yapabilecek.

Adaylardan, polis karakter belgesi, oy verme tarihinden önce daimi ikametgahının en az 5 yıl KKTC’de olduğunu gösteren muhtar belgesi, kimlik kartı veya fotokopisi ve erkek adaylar için yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge ve fotokopisi istenecek

Bağımsız cumhurbaşkanı adayları başvurularını bir yazıyla YSK’ya yapacak. Bağımsız adayların da polis karakter belgesi, ikametgah, kimlik kartı ve askerlikle ilgili belgeleri YSK’ya sunması gerekiyor.

İhtiyae heyeti üyeliği adayları için de başvuru 4 Eylül

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı gün yapılacak Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde ihtiyar heyeti üyeliğine adaylığını koyacak kişilerin, 4 Eylül Cuma günü, İlçe Seçim Kurulu'na başvurmaları gerektiği bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) yapılan duyuruda, 11 Ekim’de yapılacak seçim için yapılacak başvuruların, adayın Anayasa ve Yasanın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduğunu belirten, adayın imzasını taşıyan bir yazı ile yapılacağı belirtildi.

Duyuruya göre başvurular, polis karakter belgesi, en az üç yıldan beri daimî ikametgâhının KKTC'de olduğunu gösteren muhtar belge veya belgeleri, Kimlik Kartı veya fotokopisi ve erkek adaylar için yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi ile birlikte yapılacak.

Başvurular bağımsız aday tarafından şahsen yapılabileceği gibi, yazılı olarak yetkilendirilen biri tarafından da yapılabilecek. Başvuru ve yetkilendirme ile ilgili müracaatlar herhangi bir şekle tabi olmamakla birlikte arzu eden adaylar İlçe Seçim Kurulları tarafından bu amaç için düzenlenen formlardan yararlanabilecek.

Başvurular ile birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde, ilgili adayın seçim sonucunda seçimi kazanması dikkate alınmayabilecek.

Adaylıklarını koyanlar, 4 Eylül Cuma günü Bayrak Radyo ve Televizyonunda akşam ana haber bülteninden hemen sonra geçici olarak ilân edilecek.