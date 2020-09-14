Adayların pusula sırası belli oldu
11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy pusulası kurası çekildi.
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11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy pusulası kurası çekildi.
Buna göre adaylar pusulada şu şekilde yer alacak:
1. MDP ►Dr. Fuat Türköz Çiner
2. Mustafa Akıncı
3. Alpan Uz
4. Arif Salih Kırdağ
5. CTP ►Tufan Erhürman
6. YDP ►Erhan Arıklı
7. Dr. Ahmet Boran
8. UBP ► Ersin Tatar
9. Serdar Denktaş
10. Mustafa Ulaş
11. Kudret Özersay
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