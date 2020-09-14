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Adayların pusula sırası belli oldu

Adayların pusula sırası belli oldu

11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy pusulası kurası çekildi.

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11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy pusulası kurası çekildi.

Buna göre adaylar pusulada şu şekilde yer alacak:

1. MDP ►Dr. Fuat Türköz Çiner

2. Mustafa Akıncı

3. Alpan Uz

4. Arif Salih Kırdağ

5. CTP ►Tufan Erhürman

6. YDP ►Erhan Arıklı

7. Dr. Ahmet Boran

8. UBP ► Ersin Tatar

9. Serdar Denktaş

10. Mustafa Ulaş

11. Kudret Özersay

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