Adayları açıklama zamanı SEÇİM HAVASI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala parti merkezlerindeki seçim havası iyice ısındı. Partiler Cumhurbaşkanı adaylığında yarışacağı isimlerini henüz ‘resmi olarak’ açıklamazken, süreç yılbaşı öncesi hareketleniyor. İlk açıklamanın 17 Aralık’ta Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılması bekleniyor.

“Ben adaylık konusunda kararsız değilim” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Seçime 4 aydan fazla süre var. Daha vakit var. Halktan gelen mesajları biriktiriyorum” diye konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: “Bu seçimlere kendi adayımızla katılacağız, bunu da düzenlenecek bir organizasyon ile kamuoyuyla paylaşacağız”

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner: “Aralık ayı içinde mutlaka adayımızı açıklayacağız. Hazırlıklarımız son hızla uzun zamandır zaten devam ediyordu”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin: “Nihai karar Ocak ayında, ülkenin en büyük üç siyasi partisinden biriyiz ve her seçimde olmamız düşüncesinde olan üye sayısı oldukça fazla”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı: “Ocak ayının ilk iki haftası içinde şölenle adaylığımızı duyuracağız”



DP Milletvekili Serdar Denktaş: “Partinin genel görüşü aday olmam doğrultusundadır fakat henüz kendim net bir karar veremedim, değerlendiriyorum”



Adaylığına ‘kesin’ gözle bakılanlar:

- Mustafa Akıncı

- Tufan Erhürman

- Ersin Tatar

- Erhan Arıklı



Adaylığı konuşulan isimler

- Kudret Özersay

- Serdar Denktaş

- Siber Siber

Fehime ALASYA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dört ay kala parti merkezlerindeki seçim havası iyice ısındı, hazırlıklar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve DP eski Başkanı Serdar Denktaş’ın pozisyonu ise merak konusu… Ancak henüz adaylığını “resmen” açıklayan hiçbir isim yok.

Partilerde konuşulan adaylar henüz resmi olarak açıklanmasa da isimler işaret ediliyor. Adayların isimlerine ilişkin resmi açıklamalar, bu ayın sonunda veya Ocak ayında yapılacağı belirtiliyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Parti Meclisi'nin ‘kendi parti adayı ile Cumhurbaşkanlığı seçimine katılma kararını’ teyit ettiğini belirtti. CTP'nin Cumhurbaşkanı adayını 17 Aralık Salı günü açıklanması bekleniyor.

Bu konudaki sessizliğini uzun zamandır koruyan Halkın Partisi (HP) ise seçime katılımla ilgili nihai kararlarının Ocak ayında verecek.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin, parti tabanından büyük oranda ‘her seçimde olmamız gerek’ düşüncesinin hâkim olduğunu ifade etti.

Seçimlere son sürat hazırlanan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ise Ocak ayının başında adaylığını şölenle açıklayacağını dile getirdi.

DP kanadında bu konuyla ilgili henüz karar verilmediğini belirten Serdar Denktaş ise bu durumun ay sonuna dek netlik kazanacağını belirtti.

Basında çıkan üstü kapaklı açıklamalarla uzun süredir Cumhurbaşkanlığı seçimini gündeminde tutan UBP’de ise seçim hazırlıkları başladı. UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Başbakan Ersin Tatar’ı işret ederek, hazırlıkların son hızla uzun zamandır devam ettiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geçtiğimiz günlerde yapıtlığı açıklamada 2015 seçimlerinde halktan gelen mesajları dikkate alarak aday olduğunu anımsatarak, halen Cumhurbaşkanı olduğunu, şimdide halktan gelen mesajları dikkate aldığını, zamanı gelince kararını duyuracağını söylemişti.

Sorakın: “Bu seçimlere kendi adayımızla katılacağız”



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, parti meclisinin ‘kendi parti adayı ile Cumhurbaşkanlığı seçimine katılma kararını’ teyit ettiğini dile getirerek, düzenlenecek bir organizasyon ile bunun kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Partideki seçim havasını değerlendiren Sorakın, “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine girilmiş gibi görülüyor. Tüm partiler kendi siyasi stratejileri doğrultusunda değerlendire yapmaya devam ediyor” dedi.

Sorakın, “Biz de bir yıl önce aldığımız ‘kendi parti adayı ile Cumhurbaşkanlığı seçimine katılma kararımızı’ geçtiğimiz haftaki Parti Meclisi toplantısında teyit ettik. Bu seçimlere kendi adayımızla katılacağız. Bunu da düzenlenecek bir organizasyon ile kamuoyuyla paylaşacağız.”şeklinde konuştu.

CTP’nin 17 Aralık Salı gecesi Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı ifade edildi.

CTP Parti Meclisi aday gösterme kararını teyit etmişti…



Hatırlanacağı üzere, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 4 Aralık akşamı gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir önceki PM tarafından alınan partinin aday gösterme kararını teyit etmişti.

Parti tüzüğüne göre tamamlanması gereken sürecin devam ettiği belirtilirken önümüzdeki günlerde Genişletilmiş Parti Meclisi’nin toplanacağı ve seçimlere katılacak adayın açıklanacağı bildirilmişti.

HP Genel Sekreteri Senin: “Nihai karar Ocak ayında”

Yaklaşık bir, bir buçuk aydır halk içinde çeşitli bölgelerle temas içerisinde olduklarını ifade eden Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin, parti üyelerinden gelen seslere de kulak verdiklerini belirterek, önümüzdeki hafta Parti Meclisi’nin toplanacağını kaydetti.

Senin, bu toplantının karar süreci olmadığına vurgu yaparak nihai kararlarının ocak ayında verileceğini belirtti.

Parti tabanından gelen izlenimleri de kısaca değerlendiren Senin, “Temel anlayış ülkenin en büyük üç siyasi partisi olduğumuz yönünde ve her seçimde olmamız düşüncesinde olan üye sayısı oldukça fazladır.” dedi.

YDP Ocak ayında şölenle ‘Arıklı’ diyecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, ocak ayının başında adaylığını şölenle açıklayacağını dile getirdi.

“Ocak ayının ilk iki haftası içinde şölenle adaylığımızı duyuracağız” diyen Arıklı, parti tabanının bu seçimler için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirerek, bu yönde hazırlıkların başladığını kaydetti.

Arıklı, “Komiteler kuruluyor, seçim sandıkları için görevliler tespit ediliyor, tanıtım firmasıyla görüştük, bütçe arayışları içerindeyiz. Hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor.” dedi.

Ayrıca bölgelerde gerçekleştirdikleri sohbet toplantılarına da bütçe görüşmeleri ardından yeniden başlayacakları bilgisini paylaştı.

Denktaş: “Henüz kendim net bir karar veremedim”

DP kanadında bu konuyla ilgili henüz karar verilmediğini dile getiren Serdar Denktaş, bu durumun ay sonuna dek netlik kazanacağını belirtti. Partinin genel görüşü aday olmam doğrultusundadır fakat henüz kendim net bir karar veremedim, değerlendiriyorum” dedi.

Hatırlanacağı üzere, Serdar Denktaş, Eylül ayında Parti Genel Başkanlığı’ndan ayrıldığını açıklamış, yerine Fikri Ataoğlu getirilmişti.

Bu adım, Denktaş'ın Cumhurbaşkanlığına aday olmasıyla ilişkilendirilmiş, konuyla ilgili bugüne dek henüz net bir resim ortaya çıkmamıştı. Genel Başkanlıktan ayrılan Denktaş’ın 30 Kasım'a karar vereceği de iddia edilmişti.

UBP, Tatar’ı işaret etti, hazırlıklar ‘son hız’ dedi

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, partideki seçim havasının çok olumlu geçtiğini belirterek, hazırlıkların uzun zamandır devam ettiğini, resmi olarak ise adaylarının bu ay içinde açıklayacaklarını ifade etti.

Yoğun bir seçim temposunda çalıştıklarını anlatan Saner, partideki genel kanının Ersin Tatar’ın aday olarak çıkması yönünde olduğunu kaydetti.

Kasım ayında toplanması beklenen parti meclisinin Başbakan Ersin Tatar’ın yoğun gündeminden dolayı ertelendiğini de sözlerine ekleyen Saner, “Aralık ayı içinde mutlaka adayımızı açıklayacağız. Hazırlıklarımız son hızla uzun zamandır zaten devam ediyordu.” dedi.

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili adaylığını her ne kadar resmi olarak açıklamasa da oraya doğru gittiğini belirterek “Adaylığımızı açıklamadık ama oraya doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı. Tatar, önceki gün katıldığı bir televizyon programında seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak üstü kapaklı adaylığını işaret etmişti.

Akıncı: “Halktan gelen mesajları dikkate alıyorum”

“Berlin ve Ötesi” ortak özel televizyon yayınında seçime ilişkin soruları yanıtlayan Mustafa Akıncı, 2015 seçimlerinde halktan gelen mesajları dikkate alarak aday olduğunu anımsatarak, şimdide halktan gelen mesajları dikkate aldığını, zamanı gelince kararını duyuracağını söylemişti.

Akıncı kararsız olmadığına dikkat çekerek, başka adayları beklediği şeklinde gerçek dışı bir algının oluşmamasını gerektiğini dile getirmişti.

Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çok anket yapıldığını, kendi ellerinde de bazı anket sonuçları olduğunu, halktan kendilerine karşı bir teveccüh olduğunu belirten Akıncı, “Ben kararsız değilim. Ben kararsız olmadım” demişti.