Adaylar BRT'de olacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu öncesinde iki aday Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı, bu akşam BRT'ye konuk oluyor. UBP Cumhurbaşkanı adayı Tatar, 20.30-21.30 saatleri arasında, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı ise 22.00-23.00 saatleri arasında Aziz Karaaziz, Damla Soyalp ve Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayacak ve seçmenlere seslenecek.