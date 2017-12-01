ADAYLAR BAŞVURDU

KKTC’de 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri için milletvekili adayları bugün Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruyor.

YSK’ya ilk başvuruyu saat 09.30’da Demokrat Parti (DP) adayları yaptı.

Ardından Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ile Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’in oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı adayları saat 10.00’da , YSK’ya “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganları atarak gelen Cumhuriyetçi Türk Partisi adayları da saat 10.30’da, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) adayları saat 11.00’de, Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayları 11.30’da, HP milletvekili adayları da saat 14.00’te, YDP adayları ise toplu olarak YSK’ya başvurularını yaptı.

DENKTAŞ

Başvuru sonrasına basına açıklama yapan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Seçim döneminde ümit ederim vatandaşımız kararını açık beyinle verecek imkanı yakalar” dedi.

Bugün YSK’ya başvuru yapan ilk siyasi parti olduklarını vurgulayan Denktaş, sosyal medyada suçlamalar gördüklerini, siyasetin bu noktaya getirilmemesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

7 Ocak’ta sandıktan kimin kaçıncı sırada çıkacağına, halkın karar vereceğini söyleyen Denktaş, “Biz yaptıklarımızı ve yolumuza nasıl devam edeceğimizi anlatacağız” şeklinde konuştu.

Şu anda milletvekili olan 2 ve 48 yeni adayla seçime gireceklerine işaret eden Denktaş, yenilerin inancı ve özverisiyle seçimi iyi bir noktada birinci parti hedefiyle bitirmek amacında olduklarını söyledi.

Denktaş, temiz bir propaganda süreci temennisinde bulunarak, seçimin hayırlı olmasını diledi.

ÇAKICI

Değişim ve Kurtuluş İttifakı adına konuşan TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı ise, değişim ve kurtuluş sloganıyla 40 yıllık düzeni değiştirmek için 50 adayla bugün başvurularını yaptıklarını söyledi.

Çakıcı, 50 adaylarının hepsinin iyi insanlar olduklarını, bir meslek grubunun ağırlığını taşımadıklarını ifade etti.

Çakıcı “Bizi birleştiren proje ve manifestomuzdur” şeklinde konuşarak, ittifaklarının 7 Ocak’tan sonra oluşacak hükümetin kilit partisi olacağına inanç belirtti.

İZCAN

Değişim ve Kurtuluş İttifakı adına söz alan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, ülkenin artık yönetilemez duruma geldiğini savunarak, “Ülkede hırsızlık, yolsuzluk, suiistimal aldı başını gidiyor” dedi.

Değişim ve dönüşüm için ortak bir mücadele verdiklerini ifade eden İzcan, halkı bu değişim için sandığa gitmeye çağırdı.

CTP

CTP milletvekili adayları 7 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçimleri için bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yaptı. Genel Merkez’de buluşarak mahkemelere yürüyen CTP’liler sık sık “birlik, mücadele, dayanışma” sloganı attı. Başvurunun ardından Lefkoşa çarşısına giderek yurttaşlarla kucaklaşan adaylar halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yurttaşların sorularını yanıtlayan CTP’liler yeni dönem politikalarının haysiyet, adalet, üretim ve hizmet üzerine kurulu olduğunu aktardı. Ekonomik ve sosyal kalkınma planının hazır olduğunu belirten adaylar, 7 Ocak’ta yeni bir düzen için yurttaşlardan onay istedi. Genel Başkan Erhürman da sohbetlerde, “CTP olarak hazırız, çalışır, yaparız” dedi.

ERHÜRMAN: MÜCADELE BUGÜN DAHA DA YÜKSELMİŞTİR

YSK’ya yapılan başvurunun ardından basın mensuplarına açıklama yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, “Ülkemiz için, halkımız için, gelecek kuşaklar için çocuklarımız, torunlarımız için son derece önemli, son derece kritik bir seçime gidiyoruz” dedi. Eski genel başkanlar, genel sekreterler, partililer ve sempatizanlarla başvuru yapmaya geldiklerini belirten Erhürman, “CTP birliktir, bütündür ve mücadele bugün daha da yükselmek üzere başlamıştır. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, başvuru sonrasında basın yaptığı açıklamada, temiz bir geçmişe sahip güçlü bir ekiple, özgür bir gelecek için bugün başvurularını yaptıklarını söyledi.

Değişimin ancak güçlü bir kadroyla mümkün olabileceğine işaret eden Özyiğit, bu kadroya sahip olan partilerinin ise bunu sağlamak adına yola çıktığını kaydetti.

TDP’nin 50 kişilik milletvekili kadrosunun geçmişi temiz kişilerden oluştuğuna dikkat çeken Özyiğit, amaçlarının kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke yaratmak, yalnızca halkına hesap verecek bir yönetim oluşturmak ve aydınlık bir gelecek için mücadele etmek olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türk toplumunun 7 Ocak’ta güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için cevabını vereceğine yürekten inanıyorum” diyen Özyiğit, hoşgörülü bir ortamda, demokratik ve Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini sandığa yansıtacağı bir seçim olması temennisinde bulundu.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, başvuru sonrasında basına yaptığı açıklamada, UBP’nin ülkeye ve halka hizmet için yola çıktığına işaret ederek, kadrolarının, hizmet ve projelerinin seçime hazır olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde UBP’nin daha güçlü hükümet, projeler ve yönetimle ülkeye hizmet vereceği inancını vurgulayan Özgürgün, seçimin ülkeye ve halka hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özgürgün, “halka güvendiklerini, halkın da kendilerine güvendiğini” sözlerine ekledi.

HP

Halkın Partisi (HP) milletvekili adayları da saat 14.00’te toplu olarak YSK’ya başvurularını yaptı.



Adaylık başvurularının ardından açıklama yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Memleketimize dair bir umudumuz var, bu halkın ülkenin, memleketin geleceğine dair bir umudu var. Kötü yönetim bizim kaderimiz değildir” dedi.



HP Genel Başkanı Özersay, yeni ve adil yönetim, yeni bir düzen kurmanın mümkün olduğunu halkın iradesiyle bunu başaracaklarına inandıklarını ifade etti.



Özersay halkın önünde iki seçenek ve yol bulunduğunu, bunlardan birincisinin mevut düzenin devamı, diğerininse yeni ve adil bir düzen kurmak olduğunu söyledi.



Özersay, 7 Ocak seçimlerinin bir referandum niteliğinde olacağını savunarak “Bu iki yoldan hangisini yürüyeceğimize karar vereceğimiz bir referandum niteliğindedir. Biz halkın iradesine güveniyoruz. Tek güvendiğimiz şey Kıbrıs Türk halkının iradesidir, gücüdür” dedi.



Özersay, halkın iradesinin önünde hiçbir şeyin duramayacağını kaydederek , halkın gücüne ve birlikte başaracaklarına ve yarınları bugünden kazanacaklarına inandıklarını kaydetti.



Özersay, yola çıkarken söyledikleri cümlenin hala kulaklarında olduğunu söyleyerek, yola

niçin çıktıklarını unutmayacaklarını ve halkın yararının her zaman herşeyin önünde geleceğini kaydetti.

YDP

Yeniden Doğuş Partisi, milletvekili adayları Genel Sekreter Bertan Zaroğlu Başkanlığında hep birlikte saat 15.00 da YSK ya giderek adayların dosyalarını takdim etti.

YSK ya dosyaları sunduktan sonra basına bir açıklamada bulunan Genel Sekreter Bertan Zaroğlu, zor bir süreci geride bıraktıklarını ve seçime çok rahat bir şekilde girdiklerini söyledi.

Seçime giren tüm diğer siyasi partilere ve adaylara başarı dileyen Zaroğlu; “Dünyanın en demokratik ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Örnek bir demokrasimiz var. Son derece sağduyulu ve hoşgörülü bir halkımız var.Bu seçimlerin de bundan önceki seçimler gibi hoşgörü ve saygı çerçevesinde sonuçlanacağını biliyoruz” dedi

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ