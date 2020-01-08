"Adayımızı belirlemek için 18 Ocak'ta toplanacağız"

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP Parti Meclisi’nin 18 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanacağını açıkladı.

“SEÇİMİ UBP ADAYI KAZANACAK”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner katıldığı televizyon programında, UBP Parti Meclisinin 18 Ocak’ta Cumhurbaşkanı adayını saptayacağını belirtti.

Saner, Genel Başkan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı yarışındaki kazanma olasılığını nasıl gördüğü ile ilgili bir soruya karşılık, ”Partimizin gücü ortadadır. Genel Başkanımız Ersin Tatar’ın bu yarışı alacağından şüphemiz yoktur. Ersin beyin alması için parti olarak gayret gösterecek her türlü imkanımızı seferber edeceğiz” dedi.

Saner, “ UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın ilk turda hangi oranda oy alabileceği ile ilgili bir soruyu yanıtlarken ise “ Başbakan Tatar’ın, partinin son milletvekilliği seçiminde aldığı oyun üzerinde oy alacağını, buna inanarak söylediğini, ellerinde bunu doğrulayan rakamlar olduğunu” ifade etti.

UBP Genel Sekreteri Saner şöyle konuştu:

“ Bu seçim UBP’nin seçimdir, Devleti ilgilendiren bir seçimdir. Başarı ya da başarısızlığı Ersin Tatar’a bağlamamak lazımdır. Madem ki herkes UBP’nin buz dolabında %30 oyunun var olduğunu söylüyor bu oyları gerektiğinde kullanır diyor, biz bu rakamın altına kesinlikle inmeyiz ama % 30’un altına inersek tüm UBP bunu bir kere değil 12 kere düşünmesi lazım.

Kamuoyu yoklamaları ile takip durumu ediyoruz. Yoklamalara baktığımızda durumumuzun iyi olduğunu görüyorum. Başkalarının durumuna baktığımızda da kendi durumumuzun çok iyi olduğunu görüyorum”

İMAR YASASI

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Gazi Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar yasası konusundaki soruları da yanıtladı ve söz konusu 3 kentin belediye meclislerinin yasanın son halini onaylamamış olmalarının yasal sürecin doğru izlenmediği anlamına geldiğini vurguladı.

“Yasanın Birleşik Kurul’da onaylandığı iddialarına karşılık” “Birleşik kurulda onaylandıysa Belediye Başkanlarının imzasını görmek istiyorum” diyen Saner şunları kaydetti:

“Belediye meclislerinin bu konuda alınmış herhangi bir kararı var mı? Yok. Biz Plan’la ilgili sorularımıza gereken yanıtları aldık mı? Hayır…Talep ettiğimiz bilgiler bize verildi mi? Bugüne kadar hayır verilmedi…

İmar planları, kişilerin yaşadıkları bölgede, eğitim, yeşil alan, konut, ve diğer tüm benzer ihtiyaçlarının karşılanmasını düzenleyen, insanların onayının alınması gereken bir plandır. Eğer Belediye Meclisleri bir planı reddediyorsa, ille de biz yaparız olur mantığını ortaya koymamamız lazım”

UBP Genel Sekreteri Saner, gelinen aşamada, Plan’ın üzerinde toplumsal uzlaşma sağlanması ve daha fazla çalışılması gerektiği sonucunun ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

“YOLLARIN YAPILMASI İÇİN KAYNAK LAZIM “

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, bir başka soru üzerine de, KKTC’de devletin yapması gereken yolların ana arterler ile yerleşim birimleri arasındaki ana yollar olduğunu, kent içi yolların belediyeler tarafından yapılması gerektiğini anımsattı.

Saner, “Devletin yapması gereken yollar ve alt yapı yatırımları için ciddi kaynaklar gerekmektedir. Bunlar için kaynağı sağlayan ise Anavatan Türkiye’mizdir. Pek çok yol ve alt yapı projesi benim Bakan olduğum dönemde başlamıştı. İhalesini tamamlayan ve devan eden projeler maalesef bu gün itibarı ile dahi tamamlanamamış durumdadır. Ama yollarla ilgili şikayetlerin birçoğu da belediye sınırları içinde yer almaktadır” dedi.

Ersan Saner, seyrüsefer ruhsatlarından geçen yılın ilk 11 ayında toplanan paranın 170 milyon TL civarında olduğunu, bu para ile ilgili Bakanlığın personel giderleri ile ek mesailerinin bile karşılanamayacağını söyledi.

Saner, yolların erken yapılmasının istenmesi halinde vatandaşın ek katkı yapmaya hazır olması gerektiğini belirterek, “Halkımız, kendi kazancından % 3 yollar için kesinti yapılmasını kabul ediyor mu? Ediyorsa yarından tezi yok ben bunun yapılması için Ersan Saner olarak üzerime düşeni yapacağım ”diye konuştu.

“TOPLANTILARDAN KAÇMADIM”

Saner, “Toplantıya çağırdık gelmedi” iddialarının sorulması üzerine Saner, “KTHY battı, Ersan Saner 31 günlük Ulaştırma Bakanıyken bir yere gitmedi, batmış sosyal sigortaları aldı kaçmadı da bundan mı kaçacak?” diye sordu ve “Topluma bilgi aktarılırken doğru verileri aktarılmasını ve basit suçlama yapmamalarını istedi. Sayın Başbakan imar planı ile ilgili bir komite kurdu ve başkanlığına beni atadı. Başkanı olan bir kişi toplantı çağırmadan acaba o komite kimin çağrısı ile toplanır? Sayın Bakanla bu konuda halk önünde tartışmayı doğru bulmadım ancak Sayın Başbakan toplantı çağrısı yaptığı gün biz AB Komitesi olarak 18 yıldır mecliste bekleyen ve Tüketicilerin Korunması Gıda ve Hijyen Yasası’nın son şeklini vermek üzere toplantı yapıyorduk. Nitekim o yasa nihayet geçti ve bu yasa sayesinde KKTC’ye mezbahalar için 7 milyon Euro gelecek. Dolayısı ile ben kaçmadım. Bunu söyleyenler doğru konuşmuyor” dedi.

“HÜKÜMET ÇIKMAZDA OLURSA NET BİR ŞEKİLDE BU İŞ YÜRÜMÜYOR DERİM”

Hükümetin durumu ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Saner şöyle dedi:

“Sorunlar tabi ki olacak, asgari müştereklerde buluşup, ülkeye hizmet adına hiçbir şeyin aksamadığı durumda bu hükümetin bozulması için etken görmüyorum. İki farklı partiyiz, iki partinin tek parti gibi davranması mümkün değil. Esas gayemiz asgari müştereklerde buluşmak. Çıkmazda olursa net bir şekilde bu iş yürümüyor derim.”