Adaya geldi, 5 gün sonra hırsızlık yaptı, 9 ay hapis...

Mağusa’da 29 Ekim 2017 tarihinde “Sakarya Süpermarket” isimli iş yerinin kilitli kapısını kırarak içeriye giren ve 2 paket sigara sirkat eden sanık Ayhan Öztürk hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Bina açma”, “Sirkat”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” davalarından itham edilerek suçlu bulunan sanık Öztürk, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanık Ayhan Öztürk, 24 Ekim 2017 tarihinde Ercan Havaalanından 90 günlük turist vizesi ile giriş yapmış ve Girne’ye gitmişti. Sanık 28 Ekim 2017 tarihinde ise Mağusa’da ikamet eden bir arkadaşının yanına gelmiş ve arkadaşının evinde alkol almıştı. Sanık Öztürk, daha sonra sabaha karşı sigara almak için evden çıkmış ve “Sakarya Süpermarkete” giderek, marketin kapalı ve kilitli kapısına tekmeler atarak kırıp içeriye girmişti. Market içerisine giren sanık, market içerisinde dolaşmış, eline naylon poşet geçirerek yazar kasa ve çekmeceleri karıştırmış ve sigara reyonundan ise 24 TL değerinde 2 paket sigara sirkat ederek cebine koymuştu. Sanık Öztürk, daha sonra sirkat ettiği sigara paketlerinden bir tanesini açarak sigara yakmış ve yazar kasanın önünde oturarak sigarasını içmeye başlamıştı. Sabaha karşı saat 05:00 raddelerinde market sahibini tanıyan bir taksici sanığı içeride görmesi üzerine markete giderek kim olduğunu sormuş sanık ise “Bu market benim” cevabını vermişti. Daha sonra görgü tanığı taksici devriye gezen polisi durdurmuş ve olayı polise aktarmıştı. Polis ise konu markete girerek sanığı suçüstü tespit etmiş ve tutuklamıştı.

Sağer: “Bu tür suçlar mağdurlar üzerinde yıkıcı etki bırakır...”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanık Ayhan Öztürk’ü aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sağer, sanığın mahkum olduğu “Bina açma” suçu için 7 yıla kadar, “Sirkat” suçu için 3 yıla kadar, “Kasti hasar” suçu için 3 yıla kadar ve “Mülke tecavüz” suçu için ise 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü belirtti. KKTC’de yaşayan herkesin mülk elde etme ve geliştirme hakkına sahip olduğunu ifade eden Sağer, bu tür suçların mağdurlar üzerinde yıkıcı etki yarattığını belirtti. Sağer, bu tür yaygın ve vahim suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiğe dikkatleri çekerek, sanığa hapis cezası dışında başka bir ceza verilmesinin kamu menfaatine aykırı oduğu kanaatine vardıklarını belirtti. Sağer, sanık Öztürk’ü 9 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.