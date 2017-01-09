YENİDÜZEN, okul çıkışı öğrencilerin bulunduğu otobüslerle yolculuk yaptı, öğrencileri dinledi

İlk ve ortaöğretimde binlerce öğrenci, sabahın ilk ışıklarında hava henüz aydınlanmadan okula gidebilmek için yollara düşüyor. Soğukta, yağmurda, kara kışta yaşları 7 ile 17 arasında değişen öğrenciler, yeni saat düzenlemesine adapte olmaya çalışıyor…

Ayşe GÜLER-Didem MENTEŞ

Yüzlerce öğrenciyi sokaklara döken, ‘Karanlıkta okula gidilmez’ sloganlarıyla günlerce eylemlerin yaşandığı, toplumda infiale neden olan 2’si öğrenci 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının üzerinden 1.5 ay geçti.

Okul ve kamuda mesai saatleriyle ilgili düzenlemeye gidilse de atılan adım birçok öğrenciyi memnun etmedi.

Sabahın erken saatlerinde, zifiri karanlıkta yollara düşen öğrenciler isyan etti, hem soğuk hem de gün ağarmadan otobüsle yola çıkmaktan dert yandı.

Soğukta, yağmurda, kara kışta…

İlk ve ortaöğretimde binlerce öğrenci, sabahın ilk ışıklarında hava henüz aydınlanmadan okula gidebilmek için yollara düşüyor.

Kimisi sabah uyanıp hazırlanamadığı için okula yetişemiyor, kimisi de uykusunu okul otobüsünde almaya çalışıyor…

Soğukta, yağmurda, kara kışta yaşları 7 ile 17 arasında değişen öğrenciler, yeni saat düzenlemesine adapte olmak için büyük çaba sarf ediyor.

Birçok öğrenci, okulda çalan ilk ders ziline uyum sağlamakta güçlük çekiyor.

YENİDÜZEN, okul çıkışı saatinde öğrencilerin bulunduğu otobüslerle yolculuk yaptı, sorunlarını dinledi.

En büyük sorunların başında ‘YOL GÜVENLİĞİ’…

Öğrencilerin birçoğu ‘yol güvenliği’ konusundaki eksikliklere dikkat çekerek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Bazıları okul yolcuklarının saat 6.30’da bazıları da 6.50’de başladığını söylerken, karanlıkta seyahat ettiklerini, yollarda yeterli aydınlatmanın olmadığını ifade etti.

Tedirgin oluyorlar…

Birçok öğrenci, henüz hava aydınlanmadan yollara düşmekten dolayı tedirgin olduklarını da dile getirdi.

Özellikle soğuk ve yağmurlu havalarda zorlandıklarını söyleyen öğrenciler, Avrupa saatine geri dönülmesi gerektiğini savundu.

Öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okula gitmelerini “Sanki okula değil de operasyona gidiyoruz” şeklinde yorumladı.

Otobüslerin bazıları kaliteli, bazıları değil…

Yol güvenliği dışında otobüslerin güvenli olması gerektiğine de dikkat çeken öğrenciler, bazı

Arkadaşların bu konuda zorluk yaşadığını, okula geldikleri otobüslerin kaliteli olmadığını söyledi.

Bazı öğrenciler memnun…

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan bazı öğrenciler ise saatlerle ilgili düzenlemeden memnun olduklarını, yeni uygulama ile okul otobüslerinin yarım saat daha geç hareket ettiğini söyledi.

Öğrenciler, eğitim konusunda sıkıntı yaşamadıklarını da kaydetti.

ÖĞRENCİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Talat GÜLER: “ Yollarımız güvenli değil”

“Yollar çok kötü durumda, güvenli değil. Yeterli ışıklandırma da yok. Öğrencilerin seyahat ettiği bazı otobüslerin kalitesi düşük. Okula gidebilmek için sabah 5’te yollara düşen arkadaşlarımız var. Yeni düzenleme ile derslerimizin saati 35 dakikaya düştü. Okullarda adam akıllı ders yapamıyoruz. Biz okula gelebilmek için 06.55’te yola çıkıyoruz. Karanlıkta otobüse biniyoruz…”

Buket AVCI: “Karanlıkta yollara düşmekten tedirginiz”

“Okula gidebilmek için karanlıkta, hava aydınlanmadan yollara düşüyoruz. Bu durum da bizi tedirgin ediyor. Avrupa saatine dönülmesini istiyorum. Bununla birlikte ders saatlerimiz de 40 dakikadan 35 dakikaya geriledi. Yeniden ders saatlerinin düzenlenmesini istiyoruz.”

İsmail OĞUZ: “Sabahları evden çıktığımızda hava çok soğuk”

“Sabahları evden çıktığımızda hava çok soğuk… Bazen yağmur yağıyor, bazen de hava rüzgarlı oluyor. Hasta oluyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Okula geldiğimizde ilk ders saatinde hava aydınlanmıyor. Bu nedenle de derslere adapte olamıyoruz. Yollar güvenli değil, korkuyoruz. Sabah karanlığında yollara düşüyoruz.”

Efe EROL: “Saatler, eski sisteme geçmeli”

“Okula gelebilmek için otobüsümüz sabahları 07.00’de yola çıkıyor. Ulukışla’dan geliyoruz… Yollar güvenli değil. Bizim otobüsümüz güvenli ancak iyi durumda olmayan otobüsler de var. Saatlerle ilgili eski uygulamaya geçilmesini istiyoruz. Bu şekilde daha iyi olacağına inanıyoruz”

Barış KARABİBER: “Tek sorunumuz erken kalkmak”

“Ben Boğazköy’den geliyorum. Sabah karanlıkta kalkarken çok zorlanıyoruz. Sabah 7:30’da otobüse binip geliyoruz. Saatler öne çekilmeden önce saat 7:00’de otobüse biniyorduk. Şimdi daha rahatız. Eğitim konusunda bir sıkıntımız yok. Tek sorunumuz erken kalkmak.”

Madalin PRİSACARİV: “Ders saatleri biraz kısaldı”

“Avrupa saatine geçilmediği için kalkmakta zorlanıyorduk. Şimdi saatler yarım saate öne alındığı için biraz daha rahatladık. Eskiden saat 7:00’de otobüse binerken, şimdi 7:30’da biniyoruz. Bir zorluk yaşamıyoruz. Ders saatleri biraz kısaldı.”

Serkan ULAŞ: “Otobüslerin kalkış saatleri düzeldi”

“Ders saatleri öne alınınca otobüs yolculuğumuz rahatladı. Eskiden 7:00’de otobüse biniyorduk, şimdi saat 7:30’da biniyoruz. Otobüsler eskiden geç kalkardı, şimdi kalkış saatleri düzeldi. Biraz daha rahatladık. Bir de yolların daha düzgün olması gerekiyor.”

Şemsettin BAYRAKTAR: “Otobüsleri kaçıyoruz, okula bir gün erken bir gün geç gidiyoruz”

“Ben saatler konusunda büyük sıkıntı yaşıyorum. Saat 6:30’da uyanıyorum, hazırlanıyorum ve terminale geliyoruz. Okul otobüslerini kaçırdığımız için okula bir gün erken gidiyoruz, bir gün geç kalıyoruz… Bir gün yetişebiliyoruz bir gün yetişemiyoruz. Okula geç kaldığımız zaman da izin kağıdı alamıyoruz ve eksik yazılıyoruz. Haspolat Meslek Lisesi’nde böyle bir sorun yaşıyoruz. Eğer bir gün daha geç gidersem atılma ihtimalim var. Bu saatler konusu büyük sıkıntı yarattı.”

Oğuzhan KÖSE: “Hamitköy’den gelmeme rağmen sabah erkenden kalkıyorum”

“Ben Hamitköy’den gelmeme rağmen sabah erkenden kalkıyorum. 7:50’de otobüse biniyorum ve okuluma gidiyorum. Daha önce sabah uyanırken zorluk yaşıyordum. Eğitim konusunda bir sıkıntımız yok, rahatız. Yollar biraz daha iyileştirilmelidir”

Ahmet ŞANVERDİ: “Sabah okula değil sanki operasyona gidiyoruz”

“Sabah okula değil sanki operasyona gidiyoruz. Sabahın 6:00’sından kalkıyoruz ve yollara düşüyoruz. Avrupa saatine dönülmeli ama dönülse bile pek bir şey değişmeyecek ve biz yine sabahın erken saatinden kalkacağız. Bazen otobüste uyuya kalabiliyoruz. Yollarda trafik çok, yollarımız daha güvenli hale gelmelidir”

Orçun ALTINER: “Saatler madem geri çekilmeyecek, ders saatleri saat 10:00’a alınsın”

“Sabahın köründe kalkıyoruz, hazırlanıyoruz ve yollara düşüyoruz. Saatler madem geri çekilmeyecek, o zaman ders saatlerini saat 10:00’a alsınlar. Saat 10:00’da okula gelelim saat 16:00- 16:30 gibi bitirelim. Sabah kalkarken çok zorlanıyoruz.”