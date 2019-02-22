Adanın iki yanında, iki kat fiyat farkı

Kuzeyde 7,50 TL fiyat bulan kabak, güneyde 22,50 TL’ye satılırken, salatalık kuzeyde 9,60 TL, güneyde 17,70 TL, brokoli kuzeyde 3,80 TL, güneyde 13,50 TL, enginar kuzeyde 4,50 TL iken, güneyde 9,90 TL, biber kuzeyde 9,60 TL iken güneyde 23,70 TL, mandalina kuzeyde 4,80 TL iken güneyde 14,70 TL’ye fiyat buldu.

Fehime ALASYA

Kıbrıs’ın kuzeyinde düşen, güneyinde ise çıkan sebze meyve fiyatları, 6 Şubat tarihinden itibaren, bölgeler arasındaki farkının ikiye, çoğu zaman ise üçe çıkmasına neden oldu.

Fiyatlardaki seyirle iki bölge arasındaki en büyük fark, kabakta görüldü. Kuzeyde 7,50 TL fiyat bulan kabak, güneyde 22,50 TL’ye satıldı.

Mandalina, avokado ve taze bakla da kuzey ile güney arasındaki fiyat farkı tavan yapan sebzeler arasında yer aldı.

Kabak, salatalık, brokoli, enginar, biber, mandalina, kivi, avokado, havuç, pancar, pırasa ve çiçek lahanasındaki fiyatlar da iki katına ulaştı.

Bu süre zarfındaki kuzeyde görülen en hızlı fiyat yükselişi yaklaşık 3 TL ile kabağın kilosunda olurken, güneyde kabak 9 TL’lik artışla son iki haftanın rekorunu kırdı.

Fiyatlardaki en hızlı düşüş ise kuzeyde 7 TL ile taze baklada, güneyde ise 6 TL ile domateste yaşandı.

Kuzeyde 11 kalemde fiyat düşüşü, 2 kalemde de yükselişi görülürken, güneyde 5 kalemde düşüş, en az 10 kalemde ise fiyatlar çıktı.

Güneyde fiyatı düşen ürünler arasında en büyük fiyat değişikliği ayrelli ve domateste olurken, fiyatı çıkan ürünlerden kabak ve mandalina ücretleri dikkat çekti.

Kuzey güney farkı sebze ve meyvede uçurum

Kıbrıs’ın kuzeyinde düşen, güneyinde ise çıkan sebze meyve fiyatları, bölgeler arasındaki fiyat farkını ikiye, çoğu zaman ise üçe katladı.

Buna göre; kabak kuzeyde 7,50 TL iken, güneyde 22,50 TL, salatalık kuzeyde 9,60 TL, güneyde 17,70 TL, brokoli kuzeyde 3,80 TL, güneyde 13,50 TL, enginar kuzeyde 4,50 TL iken, güneyde 9,90 TL, biber kuzeyde 9,60 TL iken güneyde 23,70 TL, mandalina kuzeyde 4,80 TL iken güneyde 14,70 TL, kivi kuzeyde 8,75 TL iken, güneyde 17,70 TL, avokado kuzeyde 5,95 TL iken, güneyde 20,70 TL.

Kuzeydeki fiyatlar düşüşte

Kıbrıs’ın güneyindeki meyve sebze fiyatlarındaki yükselişe karşın, kuzeydeki fiyatlar inişe geçti.

Güneydeki meyve sebze fiyatlarındaki yükselişe karşın, kuzeyde 11 kalemde fiyat düşüşü, 2 kalemde ise fiyat artışı görüldü.

Kuzeyde fiyatı yükselen ürünler arasında sadece kabak ve portakal olurken, fiyatı çıkan ürünler; salatalık, kuru soğan, brokoli, domates, enginar, marul, limon, biber, bakla, mantar ve ayrelli oldu.

Kuzeyde görülen en hızlı fiyat yükselişi yaklaşık 3 TL ile kabağın kilosunda olurken, en hızlı düşüş ise 7 TL ile taze baklada yaşandı.

Kabağın kilosu 4,80 TL’den 7,50 TL’ye, portakalın kilosu ise 3,60 TL’den 4,55 TL’ye çıktı.

Fiyatı çıkan ürünler arasında olan salatalık 11,95’ten 9,60’a, kuru soğan 4,60’tan 4,25’e, brokoli 7,20’den 3,80’e, domates 7,95’ten 7,20’ye, enginar 3,75’ten 4,50’ye, marul 2,95’ten 2,25’e, limon 2,40’tan 1,99’a, biber 11,95’ten 9,60’a, taze bakla 19,95’ten 12,50’ye, mantar 26,95’ten 25,95’e ve

Ayrelli ise 20’den, 15’e düştü.

Güneyde domates ve ayrelli düştü, kabak ve mandalina çıktı

Kıbrıs’ın güneyindeki fiyatların seyri ise 8 Şubat tarihinden bu yana artış yönünde oldu. Birçok sebze ve meyve fiyatında yükseliş görüldü.

Soğan, domates, muz, ayrelli ve taze bakla fiyatlarında gerileme olurken, kabak, salatalık, brokoli, patates, enginar, limon, biber, mandalina, havuç ve kolokas fiyatları çıktı.

Güneydeki sebze meyve reyonlarında 6 Şubat’ta 15 TL olan domates, fiyatı düşen ürünler arasında dün 9 TL’ye reyonlarda yer alırken, fiyatı çıkan ürünlerden kabak, 13 TL’den 22 TL’ye yükseldi.

Buna göre; Domates 15 TL’den 9 TL’ye, ayrelli 24 TL’den 19 TL’ye düşerken, kabak 13 TL’den 22 TL’ye, mandalina ise 7 TL’den 14 TL’ye yükseldi.