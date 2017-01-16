Adana’da YDÜ farkı: 76-89

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) zirve takipçisi olduğu Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13. haftasında önceki gün deplasmanda karşılaştığı Adana ASKİ’yi 89-76 yendi. YDÜ farklı kazandığı bu maçla, galibiyet serisini 6’ya çıkardı ve ilk devreyi 10 galibiyet 3 mağlubiyetle tamamladı.

Adana Adnan Menderes Spor Salonu’nda oynanan maçta, YDÜ hücumda aldığı sorumlulukla bütün periyotları üstün tamamladı. Yakın Doğu’nun asistlerde üstünlük elde ettiği maçta, Kayla McBride da ilk kez forma giyerek etkili oldu.

En skorer Vandersloot

YDÜ’de Courtney Vandersloot 27 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu. Kadroya yeni katılan Kayla McBride da ilk kez forma giyidiği maçta 25 sayı kaydederek etkili oyunu ile göz doldurdu. Angelica Robinson 12, Elin Eldebrink ise 12 sayı kaydetti.

EuroCup’ta Top 16 mücadelesi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ilk devreyi kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, 19 Ocak’ta, EuroCup Top 16’da eşleştiği Alman Takım Rutronik Stars Keltern ile karşılaşacak.

EuroCup mücadelesi ardından Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligin de ikinci devreye, deplasmanda ligin lider ismi sarı lacivertli ekip Fenerbahçe ile başlayacak. İki güçlü ve zirveye oynayan takımın karşılaşacağı maç, 22 Ocak 2017 saat 15:30’da oynanacak.