Adana'da servis aracına bombalı saldırı

Türkiye'de Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis özel harekat servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Adana Valisi, 1'i polis memuru 5 kişinin hafif yaralandığını belirtti. Servis aracının zırlı olmasının büyük bir faciayı engellediği belirtiliyor. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Saldırının bir terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Kozan yolu üzerinde bugün saat 07.20'de, polis özel harekat zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi.

Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Saldırıda hafif yaralanan 1'i polis 5 kişinin olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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