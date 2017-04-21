Ayşe GÜLER

Haspolat’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kampusu içerisinde önceki gün imam nikahlı eşi Gamze Pehlivan’ı önce defalarca bıçaklayıp, ardından da yakmaya çalışarak hunharca öldüren Suat Aşır, dün yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkarıldı.

Aşır’ın mahkemede verdiği şahadet kan dondurdu. Yaşananlardan dolayı anlatılamayacak kadar pişman olduğunu dile getiren katil zanlısı, olayın görgü tanığı da olan S.Ş isimli kadının kendisine 10 gündür ‘karın seni aldatıyor, adamsan yap’ diye söylediğini, eşini azmettirenin söz konusu kadın olduğunu iddia etti.

Polis, zanlının imam nikahlı eşi Pehlivan’ı KENDİSİNİ ALDATTIĞI gerekçesiyle öldürdüğünü açıkladı, Aşar’ın olayla ilgili gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini de aktardı.

Dün otopsi yapılan Gamze Pehlivan’ın ise birçoğu öldürücü nitelikte olan kesici delici alet yarası nedeniyle hayatını kaybettiği, yüz, omuz ve sırtında ise ikinci derece yanıkların meydana geldiği tespit edildi.

Mahkeme huzurunda oldukça soğukkanlı olduğu gözlemlenen zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk alındı.

Bu arada Polis Basın Subaylığı, otopsi sonucunda kadının hamile olmadığının saptandığı açıkladı.

‘Taammüden adam öldürme’, ‘kanunsuz bıçak taşıma’, ‘şiddet tehdidi’ ve ‘zorla adam kaçırma’ …

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Yardımcısı İlhan Damdelen Müfettiş Muavini Durmuş Aydın’ı mahkemede tanık olarak dinletti.

Aydın, mahkemede yeminli şahadet vererek olayla ilgili bulguları aktardı, zanlı Suat Aşır’ın ‘taammüden adam öldürme’, ‘kanunsuz bıçak taşıma’, ‘şiddet tehdidi’ ve ‘zorla adam kaçırma’ suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

20 Nisan’da saat 13.55 sıralarında Lefkoşa’da Haspolat bölgesi UKÜ İşletme Fakültesi Çevik Uraz Dersliklerinin güneye bakan avlusunda Ankara doğumlu zanlının üniversitede süs eşyası satmak için giden Gamze Pehlivan’ı kendisini aldattığı gerekçesiyle yanında getirdiği toplam uzunluğu 43 cm olan bıçağı muhtelif yerlerine birçok kez sokarak, yanında getirdiği 1.5 lt içerisindeki benzini üzerine döküp yakmak suretiyle ağır yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

Zanlının olayda kullandığı bıçak ile birlikte koşarak kaçtığını kaydeden Aydın, bu sırada Lefkoşa-Mağusa anayolunda park halinde bulunan Rapa Ltd’e ait Fehmi Ummak yönetimindeki araca girdiğini, bıçağı göstererek kendisini tehdit edip Lefkoşa’ya geldiğini aktardı.

Aydın, zanlının Küçük Kaymaklı bölgesinde Şht Mustafa Ruso Caddesi üzerinde araçtan inerek uzaklaştığını ifade ederek, olayda kullandığı bıçağı da araçtan indiği yerde bırakıp, koşarak kaçtığını kaydetti.

Pehlivan, hastanede yaşamını yitirdi…

Olayda yaralanan Gamze Pehlivan’ın ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyleyen Aydın, burada yaralanmaya bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Aydın, zanlıyı bulabilmek için polisler tarafından bir ekip kurulduğunu ve araştırmalara başlandığını ifade ederek, Aşar’ın aynı gün tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

“Zanlı gönüllü ifade verdi, suçunu itiraf etti”

Zanlı Aşar’ın yaşanan olayla ilgili poliste gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini de aktaran Aydın, Pehlivan’ın kesin ölüm nedenini belirlemek üzerinde ceset üzerinde dün otopsi yapıldığını, kendisinin de otopsiye bizzat katıldığını belirtti.

“Birçoğu öldürücü nitelikte, kesici delici alet yarası…”

Aydın, yapılan otopside Pehlivan’ın ilk nazarda birçoğu öldürücü nitelikte olan kesici delici alet yarası nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Pehlivan’ın yüz, omuz ve sırtında ise ikinci derece yanıkların da meydana geldiğini söyleyen Aydın, otopsi sonucunun beklendiğini dile getirdi.

“Tanık ifadeleri ve kamera görüntüleri önemli”

Aydın, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında başka tanıkların da ifadelerine başvurulacağına, bölgedeki kamera görüntülerinin tespit edileceğine değindi.

Elde edilecek tanık ifadeleri ve kamera görüntülerinin soruşturma için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Aydın, zanlının olay yeri bildiğini, tanıklara, benzini ve bıçağı satın aldığı yerlere de müdahale etme olasılığı olduğunu söyledi.

Aydın, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, “pişmanım” dedi…

Avukatı olmadığı için mahkemede söz alan zanlı Suat Aşar ise yaşanan olay nedeniyle anlatılamayacak kadar pişman olduğunu söyledi.

Aşar, “Bu olay nedeniyle anlatılamayacak kadar pişmanım. S.Ş isimli kadın, bana ‘karın seni aldatıyor, adamsan bunu yap’ dedi. 10 gündür bana bunları söylüyordu. Eşimi azmettiren odur, pişmanım” şeklinde konuştu.

Acılı aile, İzmir’den geldi…

Polis Basın Subaylığı, imam nikahlı eşi tarafından hunharca öldürülen Gamze Pehlivan ile ilgili otopsi raporunu açıkladı.

Pehlivan’ın ölüm nedeninin ‘delici/kesici alet yarası sonucu oluşan iç organ ve büyük damar kesilmesi neticesinde gelişen iç ve dış kanama’ olduğu tespit edildi, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan Pehlivan’ın cenazesini almak için ise dün sabah İzmir’den eniştesinin geldiği öğrenildi.

Acılı ailenin işlemleri tamamlamasının ardından İzmir’e gideceği, Pehlivan’ın orada defnedileceği kaydedildi.