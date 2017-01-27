Lefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre T.M. (E-29) adlı zanlı Lefkoşa’da tespit edildi.

Söz konusu olayda yaralanan Şeherine Juntilla, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi müteakip genel cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştı.

ATM’DE UNUTULAN KARTLA PARA ÇEKTİ TUTUKLANDI

Gİrne’de, Ziya Rızkı Caddesi’nde faaliyet gösteren bir bankanın ATM cihazında işlem yaptıktan sonra kartını cihazda unutan Nur Hayat Dağlı’nın kartı ile 250 TL para çeken E.E.(33) tespit edilerek tutuklandı.

GÜZELYURT’TA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehanelerdeki kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 281 araçtan suç işlediği tespit edilen 57 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.