CTP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlediği Genişletilmiş Parti Meclis’i toplantısı şölen havasında geçti.

Kıbrıs’ın kuzeyinin dört bir yanından, genci ve yaşlısıyla yüzlerce partili Lefkoşa’daki Hidden Garden’ı doldurdu.

Salona sığmayan kalabalık uzun süre dışarıda bekleyerek, coşkuya ortak oldu.

Oldukça pozitif ve heyecanlı geçen gecede, neşeleri partililerin gözlerine yansıdı.

Erhürman’ın adaylığının ilan edildiği gecede coşku, neşe ve bütünleşme duyguları hakimdi.





Genişletilmiş Parti Meclis’i üyeleri alkışlar ve sloganlar arasında Tufan Erhürman’ın adaylığını ayakta onayladı. Erhürman oy birliği ile 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk adayı oldu.

ESKİ BAŞKANLAR

CTP’li eski başkanlar en ön sırada yer aldı. Mehmet Ali Talat, Özkan Yorgancıoğlu, Ferdi sabit Soyer ve sağlık sorunlarına rağmen geceye katılan Ömer Kalyoncu en önde idiler.



ALKIŞLARLA SALONA GİRDİ

Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş’ın salona girişi alkışlar ve sloganlar eşliğinde oldu.

"GENÇ NESİLLER VE GELECEK" VURGUSU

Erhürman konuşmasında genç nesillerin geleceğine de vurgu yaptı, daha fazla kayıp kuşak yaratmayalım dedi. Statükonun aslında sürmez durum olduğunu söyleyen Erhürman, “sürmez çünkü geleceğimizi öngörmemizi, planlı ve programlı bir biçimde kalkınmamızı engelliyor. Sürmez çünkü çocuklarımızın, torunlarımızın geleceklerini bu ülkede hayal etmelerini engelliyor” dedi.





AHMET OKAN İZLEDİ, ERHÜRMAN ŞİİRİNİ OKUDU



2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi adayı Erhürman, yazar Ahmet Okan’dan da alıntı yaptı. Salonda bulunan Ahmet Okan’ın, Erhürman’ı dikkatle dinlediği gözlerden kaçmadı… İşte Erhürman’ın konuşmasının, Ahmet Okan’dan alıntı yaptığı bölümü:

“Hani o güzel şiirinde söyler ya sevgili Ahmet Okan… Biz adalıyız… Kanımız sıcak… Adalıyız, dört bir çevremiz maviye… Bu adanın dört bir yanı, bu adada bizimle birlikte yaşayan herkesle birlikte bizim… Ne haklarımızdan vazgeçeriz, ne de barış, kardeşlik çağrımızdan… Ne kendi hakkımızın görmezden gelinmesine izin veririz, ne de Kıbrıs Rum halkının veya bu adada yaşayanların haklarını görmezden geliriz.”



SALONU DOLDURDULAR



7’den 70’e, Kıbrıs’ın kuzeyinin dört bir yanından partililer salonu doldurdu.

"YARININ KIBRIS'I İÇİN"

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, konuşması boyunca gelecek vurgusu yaptı. Geleceği bugünden başlayarak kurmalıyız diyen Erhürman’ın seçim sloganının “Yarının Kıbrıs’ı için” olması gözlerden kaçmadı.



SALON DIŞINDA DA KALABALIK

Salona sığmayanların dışarıda kalmalarına rağmen ayrılmadıkları ve gecenin sonuna kadar kaldıkları gözlemlendi.



ESKİ PARTİ BAŞKANLARI KONUŞTU

Hidden Garden’da gerçekleşen toplantı Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından partinin eski genel başkanları Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu ve Mehmet Ali Talat konuşma gerçekleştirdi.