ADALILAR ÖLMEZ

Yenidüzen yazarı, araştırmacı, aydın insan Kutlu Adalı, karanlık güçlerin kalleş kurşunlarına rağmen yaşamaya devam ediyor.

6 Temmuz 1996’da evinin önünde “faili meçhul” siyasi bir cinayetle öldürülen gazetemiz YENİDÜZEN’in yazarlarından Kutlu Adalı için ölümünün 23’üncü yıldönümünde 5 Temmuz Cuma günü Lefkoşa’daki kabri başında bir anma töreni düzenlenecek. Anma töreni saat 10.00’da başlayacak.