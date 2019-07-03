ADALILAR ÖLMEZ
6 Temmuz 1996’da evinin önünde “faili meçhul” siyasi bir cinayetle öldürülen gazetemiz YENİDÜZEN’in yazarlarından Kutlu Adalı için ölümünün 23’üncü yıldönümünde 5 Temmuz Cuma günü Lefkoşa’daki kabri başında bir anma töreni düzenlenecek
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Yenidüzen yazarı, araştırmacı, aydın insan Kutlu Adalı, karanlık güçlerin kalleş kurşunlarına rağmen yaşamaya devam ediyor.
6 Temmuz 1996’da evinin önünde “faili meçhul” siyasi bir cinayetle öldürülen gazetemiz YENİDÜZEN’in yazarlarından Kutlu Adalı için ölümünün 23’üncü yıldönümünde 5 Temmuz Cuma günü Lefkoşa’daki kabri başında bir anma töreni düzenlenecek. Anma töreni saat 10.00’da başlayacak.
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Etiketler : kutlu adalı, anma
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