“Adalet için buradayız”

Doğancı'da 2018 yılında cinayete kurban giden Nigar Erhalk'ın kız kardeşleri dünkü dava sonrası YENİDÜZEN'e konuştu.

Kız kardeşlerinin davasını dinlemek için İngiltere’den gelen Tujin Özbarış ve Kuzin Duru, kardeşleri Nigar Erhalk’ın 34 senedir çocukları için eşine katlandığına ve ayrılmak istediği için canice öldürüldüğünü söyleyen gözü yaşlı kız kardeşler adalete güvendiklerini söyledi.

Tujin Özbarış: “Bu cinayet planlı düşünüyorum”

Nigar Erhalk’ın ablası Tujin Özbarış, kız kardeşi ile her şeylerini paylaştıklarını son durumları en iyi bilenlerden biri olduğunu ve ayrılma aşamasında olduklarını anlattı. Özbarış, “Kardeşimin her şeyini biliyordum. Hiçbir saklı gizlimiz yoktu. Ayrılma aşamasında canice öldürülen kardeşimizin bu cinayeti planlı oldupğunu düşünüyorum. Adalet yerini bulacak buna güveniyoruz, can aldı onun da can vermesini diliyorum” dedi.

Kuzin Duru: “Melek bir ruhu vardı kardeşimin”

Nigar Erhalk’ın kız kardeşlerinden Kuzin Duru ise, İngiltere’den tüm aile adına destek için geldiklerini ve asla kardeşlerini unutmadıklarını söyledi. Duru, “Nigarı’mızı unutmadık, unutmayacağız. Bu affedilemeyen bir olaydır, bizi kardeşimizden onu çocuklarından ayıran biri ümit ediyorum ki sonsuz kadar bir daha güneş yüzü görmesin. Melek bir ruhu vardı kardeşimizin, tam 34 sene o adama çocukları için katlandı. En küçük oğlu 14 yaşında biz bu olayı asla unutturmayacağız” dedi.

Doğancı köyünde 2018 yılı Temmuz ayında boşanma aşamasında olduğu eşi Nigar Erhalk’ı kendine ait av tüfeği ile göğsünden vurarak öldüren 61 yaşındaki İbrahim Tevfik Erhalkın yargılandığı cinayet davası dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

7 aydır hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevinde yargılanmayı bekleyen Erhalk bugün yargı önündeydi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in baktığı davada, Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol ve sanık avukatı Mustafa Asena hazır bulundu.

İlk duruşmada, Başsavcılık olayla ilgili cinayetin olgularını mahkemeye aktarıp, 49 emare sundu.

Cinayetin ardından soğukkanlılıkla ‘155’ Polis İmdat’ı arayarak teslim olan sanık İbrahim Tevfik Erhalk’ın polisle ses kaydı da mahkemede dinletildi.

CD.’de cinayetin hemen ardından polisi arayan sanık Erhalk'ın, telefonu açan polise kendini tanıtarak “Bir olay oldu, karımı vurdum gelin alın” diyerek evin adresini tarif ettikten sonra telefonu kapattığı duyuldu.

Dava ses kayıtlarının dinlenmesi için 6 mart tarihine ertelenirken duruşmayı Nigar Erhalk'ın ailesi yakından takip etti.

Ayrılmak istemediği için öldürdüğünü polise itiraf etti

Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Ahmet Varol, cinayetin olgularını anlattı. Sanık ve maktülenin 24 Eylül 1984 yılında evlendiklerini ve evliliklerinden biri kız iki oğlan üç çocukları olduğunu aktaran Varol, çift arasında 2017 yılı sonunda tartışmaların boyutunun arttığını ve maktülenin 2018 yılı Temmuz ayının ilk günlerinde İngiltere’de boşanma davası açtığını belirtti.

Sanık ve maktülenin 20 Temmuz tarihinde Larnaka Havalimanı’ndan gelerek kuzeye geçtiklerini ve Doğancı’da bulunan evlerine gittiklerini anımsatan Varol, sanık Erhalk’ın Avcılık ve Atıcılık Kulübüne üye olduğunu ülkeye gelir gelmez arkadaşında muhafaza ettiği av tüfeğini eve getirerek muhafaza etmeye başladığını kaydetti.

Varol, sanık ve maktüle arasında 26 Temmuz tarihinde tartışma yaşandığını, İbrahim Tevfik Erhalk’ın evde muhafaza ettiği av tüfeği ile Nigar Erhalk’ı göğsünden iki el ateş ederek öldürdüğünü ve polisi arayarak suçunu itiraf ettiğini ifade etti.

Polislerin kısa sürede olay yerine gitmesi ile Erhalk’ın polise, itirafta bulunduğunu belirten Varol, sanığın suçunu itiraf ederek kendisini başka erkeklerle aldattığından şüphelendiğini ve ayrılmak istemediği için öldürdüğünü söyledi.

Polisle yaptığı telefon konuşması mahkemede dinletildi:

“Bir olay oldu, karımı vurdum gelin alın”

Cinayetin olgularını aktaran Varol, sanığın maktüle ile cinayet günü evde yine tartıştıklarını başka erkeklere gideceğinden şüphelendiği için Nigar Erhalk’ı göğsünden vurarak ölümüne neden olduğuna vurgu yaptı.

Sanık İbrahim Tevfik Erhalk’ın cinayetin hemen ardından ‘155’ Polis İmdat’ı arayarak bölgenin ilgili karakolunun numarasını istediğini kaydeden Varol, sanığın polisle yaptığı ses kaydı cd’sini mahkemeye emare olarak sundu.

CD.’de cinayetin hemen ardından polisi arayan sanık Erhalk, telefonu açan polise kendini tanıtarak “Bir olay oldu, karımı vurdum gelin alın” diyerek evin adresini tarif ettikten sonra telefonu kapattı.

Koltuk arasına gizlenmiş bıçak kızı tarafından bulundu

Kıdemli Savcı Ahmet Varol, cinayetin ardından evde geniş çaplı yapılan incelemelerde, Erhalk çiftinin kızlarının evde koltuk arasına gizlenmiş bir bıçak bulduğunu ve polise teslim ettiğini kaydetti.

Emarelerin geriye kalan CD kayıtlarının dinlenmesi için ses düzenlemesi yapılması gerektiğine değinen Varol, davanın dinlenmesi için gün talebinde bulundu.