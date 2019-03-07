Adal: “Hedefimiz ligde kalmak”

Adal sözlerine, ligde bulunduğumuz konum itibari ile Türk Ocağı maçını kazanmaktan başka şansımız yoktu ve kazandığımız için mutluyuz diyerek sözlerine başlayan Adal, Türk Ocağı maçında takım olarak sahada verdikleri mücadeleden ötürü galibiyeti hak ettiklerini, bu maçın geride kaldığını ve Binatlı maçına odaklandıklarını söyledi.

Adal: “Kazanarak rakibimizin üzerine geçmek istiyoruz”

Ligde kalma adına çok önemli bir 3 puan aldıklarını ifade eden Adal, bu hafta sıralamada 2 puan üzerlerinde olan Binatlı deplasmanına gideceklerini ve tek hedeflerinin kazanarak puan tablosunda Binatlı'nın üzerine geçmek olduğunu söyledi.

“Camiamızı bu pırıl pırıl gençleri desteklemeye davet ediyorum”

Son olarak ligde kalan tüm maçlarının final maçı olduğunu ve maç seçme şanslarının olmadığını söyleyen deneyimli isim, “Hedefimiz ligde kalmaktır ve bunu da başaracak güce sahibiz. Tüm Kaymaklı camiasını ve taraftarlarını bu pırıl pırıl gençlerden oluşan takımlarını desteklemeye davet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.