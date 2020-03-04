‘Adada’ 63 senelik kahve üretimi

Dila ŞİMŞEK

Üç kuşak kahve üretimini sürdüren Ada Kahve’nin Direktörü Hayrettin Ada, Baf’ta kurulan şirketlerini anlatıyor. O dönemde Baf’ta kahve üretimi olmadığından dedesinin böyle bir ihtiyaç gördüğünü belirten Ada, işlerin çok iyi gittiğini ve civar köylere dağıtım bile yapıldığını söylüyor. 74 sonrası daha zor şartlarda üretim yaptıklarını ve piyasada hammadde bulmanın kolay olmadığını ifade ediyor. Dedesinin Lefkoşa Sarayönünde bir şirket açtığını belirten Ada, “Dedemin tüm emeği, sermayesi Baf’ta kalmıştı. Zor oldu, ancak işine devam etti” diyor.

19 yıldır emek veriyor

Ada, babasının kahve şirketinin başına geçtiğini, kendisinin ise üniversite sonrası ‘resmen’ işe atıldığını söylüyor. 19 yıldır kahve üretimine emek verdiğini dile getiren Ada, “Ülkemizde üretim yapmak zor, siyasi ve ekonomik koşullardan dolayı ihracat istediğimiz gibi yapamıyoruz. İthal ürünlerle rekabet etmeye çalışıyoruz. Ayrıca gençlerdeki ‘kahve kültürü’ de zamanla değişiyor… Klasik kahvenin yerini filtre kahve, espresso ve soğuk kahveler almaya başladı. Bu nedenle zamana ayak uydurmanın da önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuşuyor.

“Ülkemizde üretime destek olduğunu söyleyemiyorum”

Toplumdaki alım gücünün düştüğünü belirten Ada, artan şirketler ve ürünler de nedeniyle piyasanın daraldığını kaydediyor. Ada sözlerine şöyle devam ediyor: “Sanayi bölgesine yönelik bir çalışma, yardım olmadığı için sanayideki işletmeler zorluk çekiyor. Ülkemizde üretime destek olduğunu söyleyemiyorum. Bu nedenle gençlerimizi göçe zorlamamak adına, mesleklerde ve üretimde teşvik ve desteğin önemli olduğunu düşünüyorum. Gelecek nesillere daha iyi şartlar bırakılması gerektiğine inanıyorum.”