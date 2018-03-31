Açlık grevinde 3. gün

Merkezi Cezaevi’ndeki açlık grevi devam ediyor… Yemek almama eylemine devam eden mahkum sayısını 42 kişi olarak açıklayan Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkan Salih Kayalı, bu rakamın greve giren ve grevden çıkan kişilere göre, gün içerisinde değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

YENİDÜZEN

Merkezi Cezaevi’nde önceki akşam başlatılan açlık grevi üç gündür devam ediyor.

Bir mahkûmun ‘şartlı tahliye’ gerekçesi ile başlattığı yemek almama eylemine akşam saatlerinde katılan diğer mahkumların ardından sayı 33’e ulaşmıştı, dün akşam itibariyle ise bu sayı 42 olarak açıklandı.

Merkezi Cezaevi’nde devam eden açlık grevinde, yemek almama eylemine devam eden mahkum sayısını 42 kişi olarak açıklayan Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkan Salih Kayalı, bu rakamın greve giren ve grevden çıkan kişilere göre, gün içerisinde değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkan Salih Kayalı’dan alınan bilgiye göre mahkûmların, şartlı tahliye ve ‘eski infaz yasasına dönme’ gerekçesini dün de gün boyu Merkezi Cezaevi yönetimiyle görüştüğü kaydedildi.

Kayal, “Grev devam ediyor. 42 kişi hala yemek almamaya devam ediyor. Cezaevi müdürü mahkûmlarla sürekli görüşüyor. Kimi zaman 3-4 kişi grevden çıkıyor, 3-4 kişi greve başlıyor, o yüzden sayıda bir değişiklik yok, ortalama 42 civarında kişi greve devam ediyor.

Bakanlığın özellikle şartlı tahliye konusunda çalışmalar yürüttüğü bilgisini alıyoruz, onları bu sorunu çözmede çok ilgili görüyoruz.” dedi.

Kayalı, YENİDÜZEN’e yaptığı dünkü açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“10 tanesi vazgeçti, 33 kişi devam ediyor, öğlen yemeklerini de almadılar.

Yönetimin mahkûmlara görüşmesi gün boyu sürdü. Konu hakkında sürekli görüştüler. Özellikle şartlı tahliye konusunda verilen uğraşları ve atılan olumlu adımları aktardılar ama henüz 33 kişi devam ediyor.

İnfaz yasasında 2005 yılında olan değişiklikleri reddedip, 2005 öncesine dönmek istiyorlar. Müebbet hapis cezası o zaman 20 yıldı, 2005’ten sonra 40 yıl oldu.

Ona dönmek istiyorlar ama bu imkânsızdır.

Ülkede suç oranı artışlarından dolayı tedbir alınıp bu değişiklik yapıldı. Yani bu istekleri çok da mümkün değil, bu konunu kamuoyunun gündemine getirilmesinden dahi taraf değiliz.

Örneğin çocuk öldüren biri 20 yıl değil 40 yıl yatıp çıkabilecek, yani bu istek çok da mümkün değil…”

Neler yaşanmıştı?

Merkezi Cezaevi’nde isminin baş harfi E.K olan bir mahkûmun açlık grevi başlattığı, bu mahkumun akşam saatlerinde, koğuştaki arkadaşlarını da açlık grevine dâhil ettiği öğrenilmişti.

Önceki akşam itibarı ile açlık grevine katılan mahkûm sayısı İçişleri Bakanlığı tarafından 29 olarak açıklanmış, şartlı tahliyeye başvuran ve açlık grevini başlatan söz konusu mahkumun talebinin reddedilmesi nedeniyle yemek almayı kabul etmediği belirtilmişti.

Akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili yeni bir açıklama yapmış, bu açıklamada ise “Bir mahkum, Şartlı Tahliye Kurulu’nun, lehine karar vermediği gerekçesiyle sabah, öğlen ve akşam yemeği almayı reddetti. Daha sonra 29 mahkum da akşam yemeğini almayı reddetti. Yemek almayı reddeden tüm mahkumlarla cezaevi yönetimi yakından ilgilenmektedir. Bu arada, Cezaevi Danışma Kurulu Salı günü cezaevini ziyaret edecek.” denmişti.