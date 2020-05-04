'Açılmanın' ilk gününde kaza: Direğe çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 16:45 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Abdallah Alsaifi (E-22), yönetimindeki JJ 004 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Pier Cardin isimli mağaza önlerine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaldırma çıkarak önce trafik levhasına ardından da elektrik direğine çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kaynak: Brt.

Foto: Sosyal Medya