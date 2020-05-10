‘Açılma’nın etkileri haftaya görülecek

Kıbrıs’ın güneyinde Coronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesinin etkilerinin gelen hafta görülmeye başlanacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, 1978 test yapıldığını ve yalnızca bir yeni pozitif vaka saptandığını kaydettiğini belirtirken, bu durumun iyimserlik yarattığını yazdı.

Gazete, gelen haftanın sonunda da Coronavirüs vakalarında önemli bir artış yaşanmazsa, normal hayata dönüşe yönelik büyük bir adım atılacağını ve diğer tedbirlerin de kaldırılmasına olanak sağlayacağını kaydetti.

Haberde, şu ana kadar güneyde 892 Coronavirüs vakası tespit edildiği ifade edildi.

VAKALARIN AZALMASI BİR ŞEY İFADE ETMİYOR

Fileleftheros gazetesi ise, vaka sayısındaki belirgin azalmanın bir şey ifade etmediğini, çünkü dışarıda taşıyıcılar bulunup bulunmadığının bilinmediğini yazdı.

Gazete, tüm tedbirler kaldırılsa bile herkesin dikkatli olmaya devam etmesi gerektiğini ve nine-dedelerle temastan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Gazete, şu ana kadarki Coronavirüs vaka sayısını ise 893 olarak yansıtırken, Sars-Cov-2 virüsü tespit edilip ölen kişi sayısını 21, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısını da 15 kişi olarak aktardı.