"Açılma öncesinde bağışıklık oranı tespit edilmeli”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli bilim ve siyasetin birlikte çalışması gerektiği günlerden geçildiğini söyledi.

İncirli, vaka sayısının artmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek “Erken kapanmış olmanın faydası oldu. İnsanlarımız da uyum gösterdiler” dedi.

“108 vakamız var, bu rakam gerçekse” diyen İncirli belirtisiz olarak bu hastalığı geçirenlerin oranının da önemli olduğunu ve bunun tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

108 vaka tespitinin doğruluğunun saha çalışmaları ile desteklenmesi gerektiğini ifade eden İncirli açılmadan önce bağışıklık oranının tespit edilmesinin şart olduğunu söyledi.

İncirli elzem olan bütün özel ve kamu kurumlarındaki herkese test yapılması gerektiğinin altını çizerek “Uluslararası yöntemleri ve protokolleri uygulamak zorundayız. Bu sayada o örgütlerin dikkatini çekebiliriz” şeklinde konuştu.

Ülkenin “steril” olması durumunda riskin devam ettiğini, toplumun daha kırılgan olacağını ifade eden İncirli 10 Mart’tan sonra ülkeye giren tıbbi malzeme konusunda detay açıklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

COVID dışındaki ölümlerin de istatistiklerinin tutulması gerektiğini söyleyen İncirli “Sağlık şartlarına ulaşamadığı için ölen insanların olduğunu varsayıyoruz. Bunu istatistikleri var mıdır?” şeklinde konuştu